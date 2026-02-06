Левски удари Монтана и излезе начело в efbet Супер Волей

Шампионът Левски София излезе начело във временното класиране на efbet Супер Волей. Момчетата на Николай Желязков удариха като гости коравия тим на Монтана с 3:0 (25:18, 25:22, 25:23) в един от най-интересните мачове от 15-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред над 500 зрители в зала "Младост".

Така "сините" са на първото място в подреждането с 12 победи, 2 загуби и 34 точки, но преди последните две срещи от кръга утре. Монтана пък се смъкна на 8-о място с 6 победи, 8 загуби и 18 точки.

В 16-ия кръг Левски ще е домакин на Берое 2016 (Стара Загора), докато монтанчани гостува на Пирин (Разлог). И двата двубоя са в петък (13 февруари) съответно от 19,30 и 18,00 часа.

Левски пое инициативата още в началото на мача, като в първия гейм поведе с 4:1, а преднината стигна и до 16:9. "Сините" затвориха първата част при 25:18 след грешка от сервис на Александър Митков от домакините. Вторият гейм бе по-оспорван, но пак с леко предимство за Левски. Монтана дори успя да поведе два пъти – при 14:13 след ас на Кристиан Валчак, както и при 15:14 след успешна атака на разпределителя и юноша на Левски Виктор Жеков. Шампионите поведоха с 23:20 след четири грешки от сервис на Монтана. Домакините намалиха пасива си до точка, но последва успешна атака на Юлиан Вайзиг за "сините", както и на Гордан Люцканов за 25:22.

В третия гейм Монтана поведе с 8:5, като това доведе до прекъсване за Николай Желязков и Левски. Премина се през равенства и смяна на водачеството, но домакините все пак поведоха при 19:17. Левски, обаче, бе по-концентриран и с успешна атака на Вайзиг и блокада на капитана Светослав Гоцев стигна до 24:22. Домакините спасиха първия мачбол, но Люцканов направи 25:23 след атака блок-аут.

Най-полезен за Левски стана швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 16 точки (2 блока, 1 ас и 62% ефективност в атака - +11). Тодор Скримов (2 аса, 50% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +7) и Гордан Люцканов (1 ас, 63% ефективност в атака и 23% позитивно посрещане - +7) добавиха още 13 и 11 точки за успеха.

За домакините от Монтана Кристиан Валчак (1 блок, 2 аса и 42% ефективност в атака - +7) и Ейдер Бангера (4 блока, 62% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +10) завършиха с 14 и 12 точки.

МОНТАНА - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:3 (18:25, 22:25, 23:25)

МОНТАНА: Виктор Жеков 4, Кристиан Валчак 14, Ейдер Бангера 12, Марк Михайлов 2, Павел Душков 2, Бруно Рубо 5 - Калоян Ботев-либеро (Александър Митков 6, Николай Захариев 4, Виктор Бодуров 4)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 5, Юлиан Вайзиг 16, Тодор Скримов 13, Гордан Люцканов 11, Светослав Гоцев 5, Николай Николаев 3 - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Лазар Бучков)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.