Берое с бърза победа срещу Дунав

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) записа 8-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Мирослав Живков тим би без проблеми като домакин Дунав (Русе) с 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) в среща от 15-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 400 зрители в зала "Иван Вазов".

По този начин старозагорци се затвърдиха на 5-о място във временното класиране с 8 победи, 5 загуби и 24 точки. Дунав пък остава на предпоследата 10-а позиция с едва 1 победа, 13 точки и 5 точки.

В следващия 16-и кръг Берое е гост на шампиона Левски София, докато русенци са домакини на Локомотив Авиа (Пловдив). И двата мача са в петък (13 февруари) съответно от 19,30 и 18,00 часа.

Гостите от Дунав поведоха в първия гейм с 5:1 точки при сервиси на Ангел Павлов, но постепенно Берое намали изоставането си и изравни при 11:11. Двубоят продължи точка за точка, а при успешна блокада на Никола Градинаров и грешка в атака на Владимир Христов старозагорци поведоха с 18:15. В заключителните разигравания на първата част домакините увеличиха аванса си и поведоха с 1:0 след 25:21.

В началото на втората част Берое реализира три последователни точки след грешки в атака за Дунав и ас на Рангел Витеков. Старши треньорът на гостите Пламен Христов поиска прекъсване при 8:4, но добрият сервис, с два поредни аса, на Велизар Чернокожев и успешни блокади продължиха серията от точки до 13:4. Берое не позволи на съперника да се доближи в резултата и геймбола дойде при 24:14. Христо Костов реализира за гостите, но Пламен Шекерджиев затвори втората част с успешна атака и домакините поведоха с 2:0.

Третият гейм започна точка за точка, но Берое успя да натрупа преднина отново при сервиси на Велизар Чернокожев и отвори четири точки разлика при 8:4. Този аванс се запази до 15:11, когато след две успешни атаки Дунав намали и наставникът на домакините Мирослав Живков поиска прекъсване, но това не донесе промяна и гостите изравниха при 15:15. Добра игра в защита и успешни блокади донесоха нова преднина за Берое при 19:16. В заключителните разигравания на срещата домакините успяха да се наложат и имаха мачбол при 24:21. Победната точка дойде след грешка на гостите и срещата приключи с 3:0 в полза на старозагорци.

Най-полезен за Берое стана Велизар Чернокожев с 14 точки (1 блок, 3 аса и 43% ефективност в атака - +9), а Пламен Шекерджиев и Рангел Витеков добавиха 10 и 9 точки за победата.

За Дунав за пореден път единственият с двуцифров актив бе Алекс Николов с 16 точки (2 блока и 48% ефективност в атака - +4).

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:21, 25:15, 25:21)

БЕРОЕ 2016: Рангел Витеков 9, Велизар Чернокожев 14, Пламен Шекерджиев 10, Джеси Деланси 8, Махди Бентахер 5, Иван Латунов 2 - Петър Каракашев-либеро (Николай Манчев)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ДУНАВ: Константин Нечев, Алекс Николов 16, Огнян Христов 6, Ангел Павлов 2, Александър Кордев 7, Любчо Янков 4 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов 2, Нико Инджелиев 1, Анте Гилянович 5, Владимир Христов 1, Габриел Руменов 3, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.