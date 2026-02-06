Популярни
Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
Светослав Тодоров класира юношите на Кристъл Палас на четвъртфинал в FA Youth Cup

  • 6 фев 2026 | 19:21
  • 516
  • 0

Бившият български национал Светослав Тодоров записа сериозен успех като треньор на юношите на Кристъл Палас. Отборът до 18 години се класира за 1/4-финалите на FA Youth Cup за първи път от 15 годинi след победа с 2:1 като гост на Стивънидж.

По пътя си към тази фаза младите „орли“ показаха отлична форма, като отстраниха Брадфорд с 3:0 и разгромиха Нюкасъл с 4:0. Срещу Стивънидж тимът допусна първия си гол в турнира, но въпреки това стигна до заслужен успех.

Постижението е ясен знак за добрата работа на Светослав Тодоров и високото ниво на развитие в академията на Кристъл Палас, а амбициите на тима остават високи.

