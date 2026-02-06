Популярни
Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
  3. Антъни Генов се класира за финала на двойки в Монастир

  • 6 фев 2026 | 19:16
  • 244
  • 0
Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Ивън Лумсдън (Великобритания), втори поставени в схемата, победиха Нейтън Фекаду (САЩ) и Лаклън Викери (Австралия) със 7:6(4), 7:5 за час и 52 минути.

В първия сет двата дуета си размениха по два пробива, но в тайбрека Генов и Лумсдън поведоха с 6:2 и затвориха първата част. Във втория сет българинът и британецът стигнаха до брейк в 12-ия гейм и стигнаха до крайния успех.

За титлата двамата ще играят утре срещу номер 3 Томаш Беркета (Полша) и Кристофър Папа (САЩ).

Антъни Генов има осем титли на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете, а за последно триумфира в Будапеща в края на месец септември.

