Антъни Генов се класира за финала на двойки в Монастир

Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Ивън Лумсдън (Великобритания), втори поставени в схемата, победиха Нейтън Фекаду (САЩ) и Лаклън Викери (Австралия) със 7:6(4), 7:5 за час и 52 минути.

В първия сет двата дуета си размениха по два пробива, но в тайбрека Генов и Лумсдън поведоха с 6:2 и затвориха първата част. Във втория сет българинът и британецът стигнаха до брейк в 12-ия гейм и стигнаха до крайния успех.

За титлата двамата ще играят утре срещу номер 3 Томаш Беркета (Полша) и Кристофър Папа (САЩ).

Антъни Генов има осем титли на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете, а за последно триумфира в Будапеща в края на месец септември.