Звезда от НФЛ иска да се състезава с олимпийския шампион Ноа Майлс

Бързоногият играч на Seattle Seahawks се включи в дебата за скоростта, изразявайки интерес към надпревара с олимпийския шампион Ноа Лайлс, като същевременно уверено заяви, че би победил Тайрийк Хил.

Уайд рисийвърът и специалист по връщане на начални удари на Seattle Seahawks Рашид Шахид взе отношение по разгорещеното съперничество между звездата на Miami Dolphins Тайрийк Хил и олимпийския шампион Ноа Лайлс, като изрази собственото си желание да тества скоростта си срещу най-добрите в света.

Спорът кой е по-бърз е гореща тема, откакто Лайлс спечели златото на 100 метра на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Оттогава спринтьорът и Хил водят публична словесна война, като и двамата уверено твърдят, че превъзхождат другия.

Дългоочаквано състезание на 50 ярда между двамата скоростни атлети беше планирано за миналата година на "Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, но в крайна сметка сблъсъкът беше отменен, след като Ноа Лайлс се оттегли по лични причини, оставяйки въпроса без отговор.

Въпреки че непосредствената цел на Шахид е спечелването на Super Bowl LX със Seahawks, той не скри ентусиазма си за евентуално състезание срещу Ноа Лайлс в бъдеще.

"Със сигурност, не само срещу него, но и срещу всеки, който си мисли, че е по-бърз от мен“, заяви Шахид пред Mirror US Sports в ексклузивно интервю, попитан за потенциален двубой с Лайлс.

Въпреки това, когато бе притиснат с въпроса дали наистина вярва, че може да победи титулувания олимпиец на пистата, Шахид отговори със смях.

"Не, не мога да кажа пред камерата, че мога“, призна той. "Лайлс вероятно ще го види и ще ме подхване. Но не, би било забавно да се състезавам срещу олимпийски шампион, очевидно един от най-великите. Честно казано, аз съм голям фен, така че поздравления за него.“

Самият Шахид не е за подценяване. По време на 87-ярдов тъчдаун в петата седмица на сезон 2025, CBS измери скоростта му на впечатляващите 22.72 мили в час (около 36.5 км/ч) – най-високата скорост, регистрирана при офанзивен тъчдаун за цялата година.

