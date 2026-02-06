Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

Легендарният спринтьор Юсейн Болт подсказа на милионите си фенове, че може да се завърне на олимпийската сцена, но в съвсем различен спорт. Болт заяви, че е готов да представи Ямайка на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., но не и в леката атлетика. Той е един от най-великите олимпийци в историята, доминирайки в спринтовете на 100 и 200 метра в три поредни игри между 2008 и 2016 г.

Ямаецът спечели осем златни медала и постави световни рекорди на 200 метра (19.19 секунди), 100 метра (9.58 секунди) и в щафетата 4x100 метра (36.84 секунди). Той прекрати състезателната си кариера след Световното първенство в Лондон през 2017 г., където завърши трети на 100 метра.

Въпреки че вече е на 39 години, Болт разкри, че може да се появи в напълно различен спорт на следващата Олимпиада, която ще се проведе в Лос Анджелис. Атлетическата икона хвърли ръкавицата, за да представи нацията си в крикета – популярен спорт в Ямайка, който ще се завърне на Игрите през 2028 г. след 38-годишно отсъствие.

В интервю за Esquire през януари той сподели през смях: "Щастливо съм пенсиониран от професионалния спорт. Не съм играл крикет от дълго време. Но ако ме повикат, ще бъда готов.“

Болт често е заявявал, че крикетът е първата му любов. Той е играл в училище и се е отличавал като бърз боулър. Дори е можело да представи националния отбор на Западните Индии, ако училищният му треньор не го беше насочил към леката атлетика, забелязвайки невероятната му скорост.

Разбира се, това няма да е първият път, в който Болт опитва силите си в друг професионален спорт. През 2018 г., след като се оттегли от атлетиката, фенът на Манчестър Юнайтед от дете даде да се разбере, че иска да играе професионален футбол.

Болт отказа двугодишен договор от малтийския клуб Валета и се присъедини към австралийския Сентръл Коуст Маринърс за осемседмичен пробен период, като дори отбеляза два гола в приятелски мач. Той напусна отбора от А-Лигата през ноември 2018 г., въпреки че му беше предложен договор. Според информациите преговорите са се провалили заради заплатата му.

През следващия януари Болт обяви, че повече няма да преследва кариера във футбола, заявявайки, че "спортният му живот е приключил“.

След като беше изнесен на носилка с разкъсан ахилес по време на благотворителния мач Soccer Aid на "Стамфорд Бридж“ през 2024 г., ветеранът признава, че вече не бяга. И ще има много работа, ако таи реални амбиции да се завърне на Олимпиадата като състезател по крикет.

През септември 2025 г. той каза пред The Guardian: "Основно правя тренировки във фитнеса. Не съм фен, но мисля, че сега, след като съм извън спорта от известно време, трябва наистина да започна да бягам. Защото, когато изкачвам стълби, оставам без дъх. Мисля, че когато започна да работя пълноценно отново, вероятно ще трябва да направя няколко обиколки, само за да си оправя дишането.“