Медалисти от европейски първенства ще спорят на турнира за скок височина в Тринец

Чешкият талант в скока на височина Ян Щефела ще открие сезона си на турнира High Jump Meeting Beskyd Bar в Тринец, който е част от Световния тур в зала със сребърен статут. Състезанието ще се проведе във вторник.

Бронзовият медалист от Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025 ще се състезава пред родна публика в опит да спечели надпреварата за трети пореден път.

Той обаче ще се изправи пред сериозна конкуренция в лицето на украинското дуо, състоящо се от победителя от Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн 2025 Олег Дорощук и Дмитро Никитин. Към тях се присъединява и олимпийският медалист от САЩ Шелби Макюън.

Щефела успя да изпревари Дорощук в Токио, след като и двамата преодоляха 2.31 м, но по-малкото грешни опити на чеха му отредиха място на подиума.

На Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024 обаче украинецът взе реванш. Отново и двамата атлети скочиха една и съща височина, но този път Дорощук грабна медала за сметка на чешкия си съперник.

Дорощук надскочи Щефела и на първенството в Апелдорн 2025, където чехът остана със среброто. Предстоящият сезон, който ще кулминира с Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, обещава още много вълнуващи сблъсъци между двамата, а този турнир ще даде представа какво предстои.

При жените световната шампионка от 2022 г. Елинор Патерсън от Австралия ще се изправи срещу силна група европейски състезателки.

Мария Зодзик, сребърна медалистка от Токио 2025, ще бъде сериозен конкурент за австралийката. Това ще бъде второто ѝ състезание за сезона, след като откри кампанията си у дома в Лодз с резултат от 1.87 м.

Патерсън ще трябва да се пребори и с победителката от Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Еспоо 2023 Елена Куличенко от Кипър, финалистката от световни и европейски първенства Имке Онен от Германия, медалистката от европейско в зала Катерина Табашник и гъркинята Татяна Гусин.

Към европейските атлетки ще се присъедини и 25-годишната рекордьорка на Ямайка Ламара Дистин. Тя постигна най-добър резултат от 1.92 м през миналия сезон и вече преодоля 1.87 м тази година, но личният ѝ рекорд е магическата граница от два метра, поставен през 2024 г.