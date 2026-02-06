Чебет се цели в Световното за щафети като част от подготовката за сезон 2026

След впечатляващо начало на сезона националната шампионка на Кения на 400 метра за 2024 г. Мърси Чебет насочва вниманието си към спечелване на място в отбора на страната за Световното първенство за щафети, докато изгражда форма за натоварената кампания през 2026 г.

Шампионатът е насрочен за 2-3 май в Габороне (Ботсвана), след което фокусът на континента ще се премести към Акра, където ще се проведе Африканското първенство от 12 до 17 май на спортния стадион на Университета на Гана в Легон.

Чебет изпрати ранно предупреждение към своите съпернички, след като откри сезона си по категоричен начин по време на втората лекоатлетическа среща на Кенийската атлетика.

24-годишната атлетка постигна победа в бягането на 400 метра при жените, спирайки хронометъра на 53.8 секунди. Хелън Сиомбуа завърши втора с време 54.5, а Пюрити Чепкоеч зае третото място с 54.8. "Предстои Световното за щафети и моята цел е да се напъна максимално, за да си осигуря място в отбора“, заяви Чебет.

Младата състезателка се превърна в познато лице в щафетните формации на Кения през последните няколко сезона. Миналата година тя беше част от смесената щафета 4х400 метра заедно с Дейвид Санайек, Брайън Тинега и Мърси Океч, която спечели бронз на Световното за щафети в Гуанджоу (Китай).

Кения завърши зад отборите на САЩ (3:09.54) и Австралия (3:12.20). Чебет също така направи своя олимпийски дебют в Париж през 2024 г., отново участвайки в смесената щафета 4х400 метра.

Снимки: Gettyimages