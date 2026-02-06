Чебет се цели в Световното за щафети като част от подготовката за сезон 2026

Популярни
ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
  • 6 фев 2026 | 16:08
  • 138
  • 0
След впечатляващо начало на сезона националната шампионка на Кения на 400 метра за 2024 г. Мърси Чебет насочва вниманието си към спечелване на място в отбора на страната за Световното първенство за щафети, докато изгражда форма за натоварената кампания през 2026 г.

Шампионатът е насрочен за 2-3 май в Габороне (Ботсвана), след което фокусът на континента ще се премести към Акра, където ще се проведе Африканското първенство от 12 до 17 май на спортния стадион на Университета на Гана в Легон.

Чебет изпрати ранно предупреждение към своите съпернички, след като откри сезона си по категоричен начин по време на втората лекоатлетическа среща на Кенийската атлетика.

24-годишната атлетка постигна победа в бягането на 400 метра при жените, спирайки хронометъра на 53.8 секунди. Хелън Сиомбуа завърши втора с време 54.5, а Пюрити Чепкоеч зае третото място с 54.8. "Предстои Световното за щафети и моята цел е да се напъна максимално, за да си осигуря място в отбора“, заяви Чебет.

Младата състезателка се превърна в познато лице в щафетните формации на Кения през последните няколко сезона. Миналата година тя беше част от смесената щафета 4х400 метра заедно с Дейвид Санайек, Брайън Тинега и Мърси Океч, която спечели бронз на Световното за щафети в Гуанджоу (Китай).

Кения завърши зад отборите на САЩ (3:09.54) и Австралия (3:12.20). Чебет също така направи своя олимпийски дебют в Париж през 2024 г., отново участвайки в смесената щафета 4х400 метра.

Снимки: Gettyimages

