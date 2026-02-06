Популярни
  Кенийски олимпиец с 4-годишно наказание за допинг

Кенийски олимпиец с 4-годишно наказание за допинг

  • 6 фев 2026 | 16:29
  • 287
  • 0
Кенийската лека атлетика претърпя сериозен удар, след като олимпиецът Бернард Кибет Коеч получи четиригодишно наказание от Звеното за почтеност в атлетиката (AIU) след решение на дисциплинарен трибунал.

AIU потвърди четиригодишната забрана за състезателна дейност на кенийския бегач на дълги разстояния Бернард Кибет Коеч след знаково решение на трибунала.

26-годишният Коеч, който завърши на пето място в бягането на 10 000 метра на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., беше признат за виновен в нарушаване на антидопинговите правила (ADRV), свързано с манипулация на кръвта.

Аномалии в биологичния паспорт на Бернард Кибет Коеч Случаят се съсредоточава върху биологичния паспорт на спортиста (ABP) – дигитален запис, използван за наблюдение на биомаркерите на атлета във времето с цел откриване на косвени доказателства за допинг.

Група от независими експерти е идентифицирала "отчетлива поредица от аномалии“ в кръвни проби, събрани между юни и юли 2024 г., само седмици преди Олимпийските игри.

Трибуналът отбелязва, че нивата на хемоглобин (HGB) на Бернард Кибет Коеч и неговият OFF-score – показател, чувствителен към манипулация на кръвта – показват екстремни отклонения.

Една конкретна проба е била маркирана като изключение дори при статистическа специфичност от 99,99%. Експертната група заключава, че тези стойности "най-вероятно са били използвани и е малко вероятно паспортът да е резултат от друга причина, като фактори на околната среда или медицинско състояние“.

Защитата на Коеч: COVID-19 и височинна подготовка Бернард Коеч отрича обвиненията, твърдейки, че никога не е използвал забранени вещества като еритропоетин (EPO). Неговата защита твърди, че пиковете в кръвните му данни са резултат от "перфектна буря“ от три фактора: лека инфекция с COVID-19, започнала в края на юни 2024 г., предписани перорални добавки с желязо и тренировки на голяма надморска височина в Елдорет, Кения.

Трибуналът обаче намира твърденията на Бернард Кибет Коеч относно COVID-19 за "необосновани“. Въпреки че Коеч описва заболяването като "най-лошото“ в живота си, той не предоставя съвременни резултати от PCR тестове или медицински документи, въпреки че такива тестове са били безплатно достъпни в близост до тренировъчния му лагер.

Освен това научните експерти отбелязват, че лека вирусна инфекция обикновено би понижила, а не повишила хемоглобина.

Присъдата и последствията Трибуналът постановява, че времето на аномалиите силно предполага "последователен допинг сценарий“, предназначен да осигури предимство в представянето по време на финалната фаза на подготовка за Олимпиадата, като същевременно се минимизира рискът от разкриване.

В резултат на това Бернард Кибет Коеч е наказан с четиригодишна забрана, считано от датата на решението. Периодът, който той вече е изтърпял под временна санкция от 10 юни 2025 г., ще бъде приспаднат.

Състезателните резултати на атлета, постигнати между 26 юни 2024 г. и 10 юни 2025 г., са анулирани. Това включва отнемане на петото му място и личното му най-добро време от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Решението бележи поредния значителен удар за кенийската лека атлетика, докато AIU продължава строгия си мониторинг на елитни бегачи на дълги разстояния чрез програмата за биологични паспорти.

