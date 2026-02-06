Седмина атлети, които успешно смениха дисциплините си

На фона на предстоящия дебют на Фемке Бол на 800 метра на турнира Meeting Metz Moselle в неделя, Европейската атлетика разглежда постиженията на седмина други спортисти, които успешно са сменили своите дисциплини. Всички те са спечелили големи титли във второстепенните си събития.

Патрик Добек | От 400 м с препятствия към 800 м

Ако Фемке Бол се нуждае от доказателство, че състезателите на 400 метра с препятствия могат да станат добри бегачи на 800 метра, тя просто трябва да погледне назад към 2021 г. и медалите на поляка Патрик Добек.

Докато Бол спечели на 400 метра на Европейското първенство по лека атлетика в зала през 2021 г., Добек шокира конкуренцията, пълна с талант и опит, като спечели на 800 метра. Сред съперниците му бяха световният шампион от 2017 г. Пиер-Амброаз Бос и шесткратният европейски шампион Адам Кшчот. Това беше едва третото му състезание в дисциплината и най-голямото постижение в кариерата му до този момент.

Само няколко месеца по-късно Добек си тръгна от Олимпийските игри в Токио 2020 с бронзов медал на 800 метра, завършвайки само на 0.33 секунди зад шампиона Еманюел Корир. Това бе огромен напредък в сравнение с представянето му пет години по-рано на Олимпиадата през 2016 г., когато Добек завърши последен в своята серия на 400 метра с препятствия.

Ламонт Марсел Джейкъбс | От скок на дължина към 100 м

Ламонт Марсел Джейкъбс не изглеждаше като бъдещ олимпийски шампион на 100 метра, когато отпадна в квалификациите на скока на дължина на европейските първенства в зала през 2017 и 2019 г.

В края на 2010 г. Джейкъбс беше скачач на дължина от световна класа с личен рекорд от 8.07 м, но кариерата му в тази дисциплина бе колеблива. Паралелно с това той показваше и зараждащ се талант в спринтовете, който напълно разгърна през 2021 г.

След като спечели европейската титла на 60 метра в зала в Торун с време 6.47 секунди, Джейкъбс запълни празнината, оставена от оттеглилия се трикратен олимпийски шампион Юсейн Болт. Той спечели олимпийското злато на 100 метра в Токио с европейски рекорд от 9.80 секунди, подобрявайки собствения си рекорд от 9.84, поставен на полуфиналите.

Въпреки че някои го определят като "чудо за един ден“, италианецът спечели световната титла на 60 метра в зала през 2022 г. и европейските титли на 100 метра през 2022 и 2024 г. Сега той се стреми към трета поредна европейска титла в Бирмингам през 2026 г.

Матия Фурлани | От скок на височина към скок на дължина

За разлика от други, скокът на дължина се оказа призванието на Матия Фурлани. Миналата година той стана най-младият световен шампион в дисциплината, печелейки злато в Токио на 20-годишна възраст.

Но колко високо можеше да стигне Фурлани, ако беше останал в скока на височина? На 15 години той преодоля 2.10 м, а на 16 достигна финала на Европейското първенство до 20 години през 2021 г., където завърши седми, въпреки че беше с почти две години по-млад от останалите финалисти.

Фурлани обаче остави незабавна следа още в първия си сезон като скачач на дължина през 2022 г. Той прелетя над 8-метровата граница, за да спечели златото на Европейското първенство до 18 години с най-добър европейски резултат в тази възрастова група – 8.04 м. Това се случи едва в четвъртото му състезание в дисциплината. На следващия ден Фурлани показа своята универсалност, като спечели и титлата в скока на височина, но в крайна сметка скокът на дължина надделя.

Агат Гийемо | От седмобой към 1500 м

Спортната биография на Агат Гийемо е изключително пъстра: международна състезателка по седмобой, двукратна медалистка от Европейското първенство по крос-кънтри, олимпийска финалистка и европейска шампионка на 1500 метра в зала.

Първият досег на французойката с международни състезания е в комбинираните дисциплини, като се класира за седмобоя на Световното първенство до 20 години през 2018 г. Не е изненадващо, че Гийемо беше най-бързата в бягането на 800 метра. В крайна сметка тя намери своята ниша в средните дистанции.

Въпреки че се отказа от седмобоя, Гийемо запази страстта си да се състезава в няколко дисциплини. Само през последните два месеца тя спечели отборно сребро на Европейското първенство по крос-кънтри, сребро в смесената щафета на Световното първенство по крос кънтри и подобри френския си рекорд на една миля в зала с време 4:23.27.

Карстен Вархолм | От десетобой към 400 м с препятствия

Преди да се превърне в световен рекордьор и олимпийски шампион на 400 метра с препятствия, норвежецът Карстен Вархолм се състезаваше в многобоя. През 2013 г. той спечели титлата в осмобоя (десетобоят все още не е част от програмата за юноши под 18 години) на Световното първенство по лека атлетика за юноши под 18 години. Последната му изява в комбинираните дисциплини е през 2015 г. на Европейското първенство по лека атлетика за юноши под 20 години, където печели два сребърни медала – на 400 метра и в десетобоя.

"Моят треньор Лейф Олав Алнес, който е много умен човек, стигна до заключението, че 400 метра с препятствия може да е дисциплина, в която да се справя добре“, сподели Карстен Вархолм в края на 2017 г.

Това се оказа огромно подценяване, тъй като Вархолм спечели три световни и три европейски титли, както и две олимпийски. Той остава единственият атлет, слязъл под 46 секунди на 400 метра с препятствия, записвайки 45.94, за да спечели първата си олимпийска титла в Токио.

Първоначално Вархолм постига успехи в комбинираните дисциплини, преди да премине към 400 метра с препятствия през 2016 г., след като първо се пробва на гладко бягане на 400 метра.

Някои от най-големите звезди в леката атлетика са постигнали най-значимите си успехи, след като са взели смелото решение да сменят своята основна дисциплина. Историите на Карстен Вархолм, Надин Висер и Алексис Мийе са доказателство, че понякога промяната води до неочаквани триумфи.

Надин Висер | От седмобой към 100 метра с препятствия

Подобно на Вархолм, нидерландката Надин Висер също постига значителни успехи в многобоя в началото на кариерата си. До 22-годишна възраст тя вече има две седми места в седмобоя от поредни световни първенства по лека атлетика. Усещайки обаче, че достига предела на възможностите си, през 2018 г. Висер прави успешен преход към спринтовите препятствия.

"Изминаха няколко години, откакто се отказах от седмобоя, и никога не съм съжалявала... Чувствам се много по-щастлива като състезателка на хърдели. Харесвам състезанията и тренировките много повече. Приятелят ми винаги казва: "Когато приключиш кариерата си, трябва да завършиш със седмобой.“ Но не мисля, че това ще се случи!“, споделя Висер за смяната на дисциплините.

Алексис Мийе | От 1500 метра към 3000 метра стийпълчейз

Французинът Алексис Мийе спечели златен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г. в дисциплина, в която никога не се беше състезавал до шест седмици преди шампионата.

Преди 2024 г. Мийе е предимно специалист на 1500 метра. На 4 май той участва в първото си състезание на 3000 метра стийпълчейз, записвайки обещаващото време от 8:24.94. Само пет седмици по-късно Мийе триумфира с европейската титла в Рим с личен рекорд от 8:14.01, след което си осигури и място във френския отбор за Олимпийските игри в Париж през 2024 г. в новата си дисциплина.

"Невероятно е, просто е невероятно. Ще ми е трудно да повярвам, дори когато съм на подиума“, заяви невярващият Мийе, след като спечели златото в стийпълчейза в Рим.

