Рико Верхувен освободи титлата на GLORY в тежка категория след 12 години като шампион

Рико Верхувен вече не е шампион на GLORY в тежка категория, след като взе решението да оваканти титлата, която спечели още през 2013 г.

Неговото 12-годишно царуване като шампион приключва с 13 успешни защити на титлата, като през последните години той до голяма степен се превърна в лицето на кикбокса. Верхувен обяви новината в Instagram, но не стигна до официално обявяване на оттеглянето си от спорта.

„След повече от 12 години, 15 победи в мачове за световната титла и безброй незабравими вечери, реших да овакантя световната си титла на GLORY в тежка категория“, написа Верхувен. „Присъединих се към GLORY през 2012 г. и от този момент нататък дадох всичко от себе си за този спорт и за организацията. Заедно изградихме нещо наистина специално – разпродавахме зали, чупихме рекорди, дадохме на феновете невероятни битки и моменти, които помогнаха за оформянето на историята на кикбокса.“„Искам да изкажа специална благодарност на отдадените хора в GLORY, които работят неуморно зад кулисите, за да представят толкова силен продукт на света. Повечето от тях остават невидими, но тяхната страст е това, което поддържа този спорт жив и растящ. Виждам ви и на много от вас съм казвал лично колко много ценя начина, по който водите кикбокса напред със сърце, уважение и цел.“

Верхувен помогна за възраждането на тежката категория в кикбокса след ерата на K-1, където се формираха много от легендите на спорта. След като стана шампион, Верхувен остана активен и се изправи срещу дълъг списък от топ бойци, включително имена като Бадр Хари, Антонио Силва, Андерсон Силва и Джамал Бен Садик.

В последната си защита на титлата Верхувен изнесе истинска лекция, за да победи бившия шампион на GLORY в лека тежка категория Артьом Вахитов, който премина в тежка категория, след като отказа договор с UFC след участие в The Contender Series.

Извън кариерата си в кикбокса, Верхувен се превърна и в основен спаринг партньор на шампиона на UFC в тежка категория Том Аспинал, като двамата често си помагаха по време на тренировъчните лагери. Нидерландецът също така навлезе и в актьорството, включително с главна роля във филма Black Lotus, както и с участия във филми като Den of Thieves 2, а съвсем наскоро получи роля и в Road House 2 с участието на Джейк Джиленхол.