Волейболистките стартират срещу Италия в Лигата на нациите

Волейболистките от националния отбор България ще стартират срещу олимпийския шампион и настоящ победител във Волейболната Лига на нациите при жените в тазгодишното издание на комерсиалната надпревара. Това стана ясно, след като Международната волейболна федерация (FIVB) публикува пълната програма за женския турнир.

В първия турнир от VNL българските момичета, водени от новия селекционер Марчело Абонданца, ще играят в Бразилия (Бразилия). В първия си мач там българските "лъвици" ще излязат срещу Италия на 3 юни (сряда) от 22,30 часа бългаско време. След това българките ще излязат последователно срещу отборите на Доминиканската република, домакините от Бразилия и Турция.

Във втория турнир от Лигата, който ще бъде в Тайланд, България ще стартира срещу силния тим на Полша. Срещата е на 17 юни (сряда) от 13,00 часа българско време. Следват мачове срещу Тайланд, Канада и Украйна.

За последния турнир от надпреварата България ще трябва да пътува до сръбската столица Белград. Там българските националки ще започнат с мач срещу домакините от Сърбия. Двубоят е на 8 юли (сряда) от 21,00 часа българско време. След това България ще играе срещу Чехия, Франция и Германия.

Пълна програма на България във Волейболната Лига на нациите 2026 при жените:

Седмица 1, Група 2 (в Бразилия, Бразилия)

3 юни (сряда)

22,30 часа: Италия - БЪЛГАРИЯ

5 юни (петък)

22,30 часа: Доминиканска република - БЪЛГАРИЯ

6 юни (събота)

17,00 часа: Бразилия - БЪЛГАРИЯ

8 юни (понеделник)

00,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Турция

Седмица 2, Група 6 (в Тайланд)

17 юни (сряда)

13,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Полша

18 юни (четвъртък)

16,30 часа: Тайланд - БЪЛГАРИЯ

19 юни (петък)

16,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Канада

21 юни (неделя)

09,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Украйна

Седмица 3, Група 7 (в Белград, Сърбия)

8 юли (сряда)

21,00 часа: Сърбия - БЪЛГАРИЯ

10 юли (петък)

17,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Чехия

11 юли (събота)

17,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Франция

12 юли (неделя)

17,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Германия

Забележка: Началните часове на всички мачове са в българско време.