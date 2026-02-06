Волейболистките стартират срещу Италия в Лигата на нациите

Волейболистките от националния отбор България ще стартират срещу олимпийския шампион и настоящ победител във Волейболната Лига на нациите при жените в тазгодишното издание на комерсиалната надпревара. Това стана ясно, след като Международната волейболна федерация (FIVB) публикува пълната програма за женския турнир.
В първия турнир от VNL българските момичета, водени от новия селекционер Марчело Абонданца, ще играят в Бразилия (Бразилия). В първия си мач там българските "лъвици" ще излязат срещу Италия на 3 юни (сряда) от 22,30 часа бългаско време. След това българките ще излязат последователно срещу отборите на Доминиканската република, домакините от Бразилия и Турция.
Във втория турнир от Лигата, който ще бъде в Тайланд, България ще стартира срещу силния тим на Полша. Срещата е на 17 юни (сряда) от 13,00 часа българско време. Следват мачове срещу Тайланд, Канада и Украйна.
За последния турнир от надпреварата България ще трябва да пътува до сръбската столица Белград. Там българските националки ще започнат с мач срещу домакините от Сърбия. Двубоят е на 8 юли (сряда) от 21,00 часа българско време. След това България ще играе срещу Чехия, Франция и Германия.
Пълна програма на България във Волейболната Лига на нациите 2026 при жените:
Седмица 1, Група 2 (в Бразилия, Бразилия)
3 юни (сряда)
22,30 часа: Италия - БЪЛГАРИЯ
5 юни (петък)
22,30 часа: Доминиканска република - БЪЛГАРИЯ
6 юни (събота)
17,00 часа: Бразилия - БЪЛГАРИЯ
8 юни (понеделник)
00,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Турция
Седмица 2, Група 6 (в Тайланд)
17 юни (сряда)
13,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Полша
18 юни (четвъртък)
16,30 часа: Тайланд - БЪЛГАРИЯ
19 юни (петък)
16,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Канада
21 юни (неделя)
09,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Украйна
Седмица 3, Група 7 (в Белград, Сърбия)
8 юли (сряда)
21,00 часа: Сърбия - БЪЛГАРИЯ
10 юли (петък)
17,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Чехия
11 юли (събота)
17,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Франция
12 юли (неделя)
17,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Германия
Забележка: Началните часове на всички мачове са в българско време.