БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

Българската федерация по волейбол представя официално новия селекционер на женския национален отбор по волейбол - Марчело Абонданца.
Събитието ще се състои днес от 12:00 часа в Пресклуб „България“ (Национален стадион „Васил Левски“).
На пресконференцията ще присъстват президентът на БФВ Любо Ганев, новият селекционер Марчело Абонданца, както и представители на Българската федерация по волейбол.
Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор
Марчело Абонданца ще очертае визията си за развитието на женския национален отбор на България.