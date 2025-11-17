БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

Българската федерация по волейбол представя официално новия селекционер на женския национален отбор по волейбол - Марчело Абонданца.

Събитието ще се състои днес от 12:00 часа в Пресклуб „България“ (Национален стадион „Васил Левски“).

На пресконференцията ще присъстват президентът на БФВ Любо Ганев, новият селекционер Марчело Абонданца, както и представители на Българската федерация по волейбол.

Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор

Марчело Абонданца ще очертае визията си за развитието на женския национален отбор на България.