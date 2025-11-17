Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

  • 17 ное 2025 | 09:23
  • 3281
  • 3

Българската федерация по волейбол представя официално новия селекционер на женския национален отбор по волейбол - Марчело Абонданца.

Събитието ще се състои днес от 12:00 часа в Пресклуб „България“ (Национален стадион „Васил Левски“).

На пресконференцията ще присъстват президентът на БФВ Любо Ганев, новият селекционер Марчело Абонданца, както и представители на Българската федерация по волейбол.

Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор
Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор

Марчело Абонданца ще очертае визията си за развитието на женския национален отбор на България.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с 5-а поредна загуба в Италия

Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с 5-а поредна загуба в Италия

  • 17 ное 2025 | 09:00
  • 385
  • 0
Александър Борисов: Това е само началото, отборът ни има потенциал

Александър Борисов: Това е само началото, отборът ни има потенциал

  • 17 ное 2025 | 08:37
  • 435
  • 0
Преслав Петков с 8 точки и втора победа за Соренто

Преслав Петков с 8 точки и втора победа за Соренто

  • 17 ное 2025 | 08:17
  • 642
  • 0
Алекс Николов и Лубе с тежка загуба от Пиаченца

Алекс Николов и Лубе с тежка загуба от Пиаченца

  • 16 ное 2025 | 20:57
  • 12762
  • 6
Мартин Атанасов и Mонца без шансове срещу Тренто в Италия

Мартин Атанасов и Mонца без шансове срещу Тренто в Италия

  • 16 ное 2025 | 19:59
  • 3633
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка с трета поредна загуба в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с трета поредна загуба в Полша

  • 16 ное 2025 | 19:03
  • 2851
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 15651
  • 22
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 2272
  • 20
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 6235
  • 16
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 7430
  • 0
Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 50179
  • 60