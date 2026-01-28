И волейболистките ще стартират от Бразилия в Лигата на нациите

Международната федерация по волейбол (FIVB) официално обяви програмата и домакините на турнирите в Лигата на нациите за 2026 година, като женският националниен отбор отново ще измине хиляди километри в търсене на силни резултати и място сред най-добрите в света.

Отборът на България ще бъде първият, който ще влезе в ритъма на надпреварата. "Лъвиците" стартират участието си в Лигата с турнир в Бразилия, който ще се проведе между 3-и и 7-и юни - арена, която традиционно предлага гореща атмосфера и сериозни волейболни предизвикателства.

След първата седмица следва дълго пътуване до Азия. Втората седмица от турнира ще се изиграе в Тайланд между 17-и и 21-и юни, където българките ще се изправят срещу нови съперници в съвсем различна обстановка.

Третият турнир връща националките в Европа. Между 8-и и 12-и юли България ще играе в Белград, като сръбската столица ще бъде домакин на решаващата седмица преди финалите.

Кулминацията при жените ще бъде в Макао (Китай), където между 22-и и 26-и юли ще се изиграят финалите на Лигата на нациите.