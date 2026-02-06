Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Илияна Йотова: Васил Левски е нашият пример за силата на вътрешната свобода

  • 6 фев 2026 | 17:31
  • 319
  • 0
Васил Левски е нашият пример за силата на вътрешната свобода, каза президентът Илияна Йотова. Държавният глава отдаде почит пред барелефа на Васил Левски в Монца. В града живее втората по големина българска общност в Италия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Скулптурата на Апостола на свободата е дело на Борис Борисов и е дарена от Община Карлово през миналата година. Това е първият паметник на българския революционер в Италия.

Президентът беше посрещната в Монца от кмета Паоло Пилото. Пред него държавният глава каза, че за българския народ Левски е светиня, урок по дълг, достойнство и почтеност, нетърпимост срещу неправдите, равенство. Кметът Пилото каза, че е силно впечатлен от образа на Васил Левски и непреходните му ценности.

Държавният глава допълни, че паметниците на Апостола в цяла България, а и в чужбина - притеглят силно всеки, който носи в душата си частица от него. Президентът каза още, че българските и италианските национални герои са имали способността да гледат напред във времето, завещавайки ни идеите за равенство и солидарност.

Илияна Йотова е в Милано по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпиадата. Цяла България е с вас, каза Йотова на българските спортисти.

Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

  • 6 фев 2026 | 16:27
  • 954
  • 1
Бриньоне не е сигурна дали ще участва в спускането в неделя

  • 6 фев 2026 | 16:09
  • 280
  • 0
САЩ победиха Канада на кърлинг пред погледа на Снууп Дог

  • 6 фев 2026 | 16:06
  • 258
  • 0
Линдзи Вон завърши тренировъчно спускане в Кортина седмица след скъсване на кръстна връзка

  • 6 фев 2026 | 15:36
  • 2204
  • 0
Доротея Вирер е готова за последния си олимпийски танц

  • 6 фев 2026 | 15:16
  • 1151
  • 1
Звездата в ски бягането Джеси Дигинс отново ще заложи на блясъка

  • 6 фев 2026 | 14:58
  • 469
  • 0
Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

  • 6 фев 2026 | 18:37
  • 37376
  • 109
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 28301
  • 62
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 16947
  • 10
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 23686
  • 66
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 11951
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 10740
  • 23