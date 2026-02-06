Илияна Йотова: Васил Левски е нашият пример за силата на вътрешната свобода

Васил Левски е нашият пример за силата на вътрешната свобода, каза президентът Илияна Йотова. Държавният глава отдаде почит пред барелефа на Васил Левски в Монца. В града живее втората по големина българска общност в Италия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Скулптурата на Апостола на свободата е дело на Борис Борисов и е дарена от Община Карлово през миналата година. Това е първият паметник на българския революционер в Италия.

Президентът беше посрещната в Монца от кмета Паоло Пилото. Пред него държавният глава каза, че за българския народ Левски е светиня, урок по дълг, достойнство и почтеност, нетърпимост срещу неправдите, равенство. Кметът Пилото каза, че е силно впечатлен от образа на Васил Левски и непреходните му ценности.

Държавният глава допълни, че паметниците на Апостола в цяла България, а и в чужбина - притеглят силно всеки, който носи в душата си частица от него. Президентът каза още, че българските и италианските национални герои са имали способността да гледат напред във времето, завещавайки ни идеите за равенство и солидарност.

Илияна Йотова е в Милано по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпиадата. Цяла България е с вас, каза Йотова на българските спортисти.