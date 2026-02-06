Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Илейн Томпсън-Хера с емоционално писмо към себе си в подготовка за завръщането си през 2026 г.

Илейн Томпсън-Хера с емоционално писмо към себе си в подготовка за завръщането си през 2026 г.

  • 6 фев 2026 | 17:05
  • 250
  • 0
Илейн Томпсън-Хера с емоционално писмо към себе си в подготовка за завръщането си през 2026 г.

Най-бързата жива жена на планетата Илейн Томпсън-Хера написа прочувствено послание към самата себе си, докато се подготвя за силно завръщане на пистата през 2026 г. Историческата кариера на носителката на пет олимпийски титли е белязана от постоянна и упорита битка с хронични травми на ахилесовото сухожилие.

Тази борба достигна своя трагичен връх през 2024 г., когато разкъсване на ахилеса, получено в Ню Йорк, я принуди да се оттегли от ямайските квалификации. Това ѝ коства шанса да защити олимпийските си титли в спринта на Игрите в Париж.

След като пропусна целия сезон 2025, включително Световното първенство по лека атлетика в Токио, наскоро тя се събра отново с бившия си треньор. С него тя започва изтощителен процес на рехабилитация с цел завръщане през 2026 г.

В публикацията си Илейн Томпсън-Хера насърчава себе си да отдели момент, за да осъзнае и оцени напредъка, който е постигнала през годините. Тя отдава признание на постоянството и решителността, които е проявила дори в най-трудните периоди.

Ямайската кралица на спринта изразява благодарност за способността си да се справя със житейските трудности смело и да продължава напред въпреки неуспехите. Тя подчертава силата, която е показала, изправяйки се пред собствените си битки и научавайки важни уроци по пътя.

Атлетката също така признава, че съжалява за моментите, в които се е съмнявала в инстинктите си или се е натоварвала прекалено, без да се вслушва в нуждата на тялото си от почивка и възстановяване.

Илейн Томпсън-Хера се зарича в бъдеще да се отнася към себе си с повече състрадание, като си обещава да бъде по-снизходителна, да признава усилията си и да помни, че прави най-доброто, на което е способна във всяка ситуация.

"Скъпо мое Аз, спри за момент, за да оцениш колко далеч си стигнала. Благодаря ти, че издържа, въпреки трудните времена, и че премина през възходите и паденията на живота със смелост. Отдавам почит на битките, които води, на уроците, които научи, и на устойчивостта, която показа, дори когато чувстваше, че се сриваш“, написа тя.

"Съжалявам за моментите, в които не вярвах достатъчно в интуицията ти или когато те претоварвах и не се вслушвах в нуждата ти от почивка. Обещавам да бъда по-добра към теб, да ти давам милост и да помня, че правиш най-доброто от себе си.“

Илейн Томпсън-Хера изразява дълбоката си признателност към самата себе си, приемайки всички свои качества, недостатъци, силни страни и уникалността на своя характер.

Тя разсъждава върху своята издръжливост и надеждата, която е съхранила за по-светло бъдеще, дори когато обстоятелствата са били несигурни или пътят напред е изглеждал неясен.

Спринтьорката се насърчава да продължи напред с увереност и автентичност, да продължи да излъчва вътрешната си светлина дори в трудни моменти и да се доверява на собствения си път, без да се сравнява с другите.

"Благодаря ти, че си ти, с всичките си несъвършенства, силни страни и уникален, красив дух. Гордея се със способността ти да се надяваш за по-добро утре, дори когато пътят изглеждаше неясен“, добавя тя.

"Докато вървиш напред, те призовавам: Продължавай да блестиш, дори когато нещата изглеждат тежки. Довери се на процеса и на собствения си път, без да го сравняваш с другите. Постави на първо място собственото си щастие и мир. Ти си достатъчна, точно такава, каквато си, а най-доброто тепърва предстои. С любов и благодарност. Аз, Илейн.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Кенийски олимпиец с 4-годишно наказание за допинг

Кенийски олимпиец с 4-годишно наказание за допинг

  • 6 фев 2026 | 16:29
  • 678
  • 0
Чебет се цели в Световното за щафети като част от подготовката за сезон 2026

Чебет се цели в Световното за щафети като част от подготовката за сезон 2026

  • 6 фев 2026 | 16:08
  • 181
  • 0
Седмина атлети, които успешно смениха дисциплините си

Седмина атлети, които успешно смениха дисциплините си

  • 6 фев 2026 | 15:50
  • 688
  • 0
Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

  • 6 фев 2026 | 15:13
  • 5157
  • 1
Решението на Световната атлетика да отхвърли рекорда на Джейкъб Киплимо е поставено под въпрос

Решението на Световната атлетика да отхвърли рекорда на Джейкъб Киплимо е поставено под въпрос

  • 6 фев 2026 | 15:03
  • 381
  • 0
Медалисти от европейски първенства ще спорят на турнира за скок височина в Тринец

Медалисти от европейски първенства ще спорят на турнира за скок височина в Тринец

  • 6 фев 2026 | 14:52
  • 265
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

  • 6 фев 2026 | 18:37
  • 36985
  • 109
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 28180
  • 62
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 16884
  • 10
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 23629
  • 66
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 11932
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 10729
  • 23