Илейн Томпсън-Хера с емоционално писмо към себе си в подготовка за завръщането си през 2026 г.

Най-бързата жива жена на планетата Илейн Томпсън-Хера написа прочувствено послание към самата себе си, докато се подготвя за силно завръщане на пистата през 2026 г. Историческата кариера на носителката на пет олимпийски титли е белязана от постоянна и упорита битка с хронични травми на ахилесовото сухожилие.

Тази борба достигна своя трагичен връх през 2024 г., когато разкъсване на ахилеса, получено в Ню Йорк, я принуди да се оттегли от ямайските квалификации. Това ѝ коства шанса да защити олимпийските си титли в спринта на Игрите в Париж.

След като пропусна целия сезон 2025, включително Световното първенство по лека атлетика в Токио, наскоро тя се събра отново с бившия си треньор. С него тя започва изтощителен процес на рехабилитация с цел завръщане през 2026 г.

В публикацията си Илейн Томпсън-Хера насърчава себе си да отдели момент, за да осъзнае и оцени напредъка, който е постигнала през годините. Тя отдава признание на постоянството и решителността, които е проявила дори в най-трудните периоди.

Ямайската кралица на спринта изразява благодарност за способността си да се справя със житейските трудности смело и да продължава напред въпреки неуспехите. Тя подчертава силата, която е показала, изправяйки се пред собствените си битки и научавайки важни уроци по пътя.

Атлетката също така признава, че съжалява за моментите, в които се е съмнявала в инстинктите си или се е натоварвала прекалено, без да се вслушва в нуждата на тялото си от почивка и възстановяване.

Илейн Томпсън-Хера се зарича в бъдеще да се отнася към себе си с повече състрадание, като си обещава да бъде по-снизходителна, да признава усилията си и да помни, че прави най-доброто, на което е способна във всяка ситуация.

"Скъпо мое Аз, спри за момент, за да оцениш колко далеч си стигнала. Благодаря ти, че издържа, въпреки трудните времена, и че премина през възходите и паденията на живота със смелост. Отдавам почит на битките, които води, на уроците, които научи, и на устойчивостта, която показа, дори когато чувстваше, че се сриваш“, написа тя.

"Съжалявам за моментите, в които не вярвах достатъчно в интуицията ти или когато те претоварвах и не се вслушвах в нуждата ти от почивка. Обещавам да бъда по-добра към теб, да ти давам милост и да помня, че правиш най-доброто от себе си.“

Илейн Томпсън-Хера изразява дълбоката си признателност към самата себе си, приемайки всички свои качества, недостатъци, силни страни и уникалността на своя характер.

Тя разсъждава върху своята издръжливост и надеждата, която е съхранила за по-светло бъдеще, дори когато обстоятелствата са били несигурни или пътят напред е изглеждал неясен.

Спринтьорката се насърчава да продължи напред с увереност и автентичност, да продължи да излъчва вътрешната си светлина дори в трудни моменти и да се доверява на собствения си път, без да се сравнява с другите.

"Благодаря ти, че си ти, с всичките си несъвършенства, силни страни и уникален, красив дух. Гордея се със способността ти да се надяваш за по-добро утре, дори когато пътят изглеждаше неясен“, добавя тя.

"Докато вървиш напред, те призовавам: Продължавай да блестиш, дори когато нещата изглеждат тежки. Довери се на процеса и на собствения си път, без да го сравняваш с другите. Постави на първо място собственото си щастие и мир. Ти си достатъчна, точно такава, каквато си, а най-доброто тепърва предстои. С любов и благодарност. Аз, Илейн.“

Снимки: Gettyimages