Божинов помогна на Пиза за ценна точка срещу пряк конкурент

Верона и Пиза направиха нулево равенство в аутсайдерското дерби от 24-тия кръг на Серия "А". Росен Божинов запона като титуляр във втори пореден мач за Пиза и остана на терена до 69-ата минута. Българският национал се представи стабилно и получи една от най-високите оценки в състава на гостите.

Резултатът остави съперниците на последните две места в подреждането с по 15 точки. По-рано през сезона те завършиха 0:0 и в Пиза, като тимът на Божинов изпреварва Верона само по голова разлика.

Верона влезе в двубоя в серия от 8 мача без победа. В преди позиции за домакините започнаха Киърън Бауи и Гифт Орбан, а по двата фланга действаха Шейк Ниасе и Мартин Фрезе.

Пиза пристигна на "Маркантонио Бентегоди" в още по-лоша форма. Новакът в елита не познаваше вкуса на успеха от 7 ноември, а ръководството на клуба не издържа и уволни старши треньора Алберто Джилардино, като назнаачи вместо него 33-годишния швед Оскар Хилемарк. Той подреди тима в система 3-4-2-1, а Божинов изпълняваше ролята на ляв централен защитник.

Първото полувреме беше лишено от каквито и да е опасни положения пред двете врати. Верона имаше териториално надмощие, но това не водеше до голови ситуации. Единствената такава стана факт в 33-тата минута, но силният удар на Гифт Орбан срещна гредата.

На почивката в игра за Пиза се появи Мехди Лерис на мястото на Рафиу Дуросинми. Гостите се отбраняваха все така организирано и Верона се затрудняваше да стигне до изстрел към вратата, пазена от Симоне Скуфет. В средата на втората част Оскар Хилемарк извади от игра Божинов и Филип Стоилкович, а вместо тях влязоха Артуро Калабрези и Хенрик Майстер.

С всяка изминала минута Пиза започваше да играе по-смело и да търси победата. Лоренцо Монтипо спаси коварен удар с глава на Стефано Морео, а след това попречи и на Антонио Карачоло да открие резултата.

В 87-ата минута Пиза имаше нов шанс да стигне до трите точки, но Монтипо окончателно се превърна в герой за Верона, спасявайки изстрел на Хенрик Майстер.

Снимки: Gettyimages