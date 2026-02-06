Американците доминираха във фигурното пързаляне в началото на ЗОИ 2026. Домакините от Италия са трети

Американските фигуристи водеха в отборното състезание след първия ден на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. За пълния точков актив се погрижи двойката Медисън Чок, Евън Бейтс в ритмичните танци, а Алиса Лиу беше втора при жените. На второ място в общото класиране се наредиха японците, а трети бяха домакините от Италия.



Заедно с петото място на Ели Камова и Дани О'Шей в кратката програма при спортните двойки, американците имаха 25 точки след първите три състезания, с две повече от японците. За първото място в своите дисциплини се погрижиха двойката Рику Миура, Рюичи Кихара и Каори Сакамото, а в ритмичните танци Утана Йошида и Масая Морита заеха осмо място.

Домакинският отбор имаше 22 точки за третите места на Сара Конти и Николо Мачии в кратката програма при спортните двойки, както и на Лара Наки Гутман при жените. Танцьорите Шарлийн Гиняр и Марко Фабри бяха пети.

В отборното състезание липсват носителите на злато от Русия. Руските и беларуските спортисти могат да участват под петте кръга само в индивидуални спортове и дисциплини, с неутрален статут и при изпълнение на редица условия, заради войната в Украйна.