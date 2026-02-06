Популярни
ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
Българската гордост в Холивуд Мария Бакалова призова за подкрепа на националите по тенис

  • 6 фев 2026 | 16:13
  • 481
  • 0
Една от най-ярките български звезди на световната сцена Мария Бакалова отправи призив към всички българи да застанат зад националния отбор по тенис. Първата българка, номинирана за престижната награда "Оскар", апелира за подкрепа преди изключително важния и исторически двубой на България за Купа "Дейвис" срещу отбора на Белгия.

Българската гордост в Холивуд сподели посланието си чрез публикация в Инстаграм, където е следвана от над 400 хиляди почитатели от цял свят. В нея актрисата изрази вярата си в българските тенисисти, пожела им успех и подчерта колко важно е националите да усетят подкрепата на сънародниците си в този ключов момент.

С думите си Мария Бакалова за пореден път показа, че независимо от международния си успех и световното признание, тя остава дълбоко свързана с България и активно подкрепя българския спорт. Призивът ѝ идва като силен знак за единство и национална гордост в навечерието на двубой, който може да напише една от най-запомнящите се страници в историята на българския тенис.

