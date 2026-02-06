Популярни
Елизара Янева продължава на полуфиналите в Порто

  • 6 фев 2026 | 15:21
  • 110
  • 0
Елизара Янева продължава на полуфиналите в Порто

Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, победи убедително шампионката от "Уимбълдън" при девойките за 2025 година Миа Поханкова (Словакия) с 6:1, 6:2 за 54 минути, след като доминираше изцяло.

В спор за място на финала Янева ще играе с хърватката Леа Бошкович.

С класирането си миналата седмица българката се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на „Ролан Гарос“.

