Елизара Янева продължава на полуфиналите в Порто

Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, победи убедително шампионката от "Уимбълдън" при девойките за 2025 година Миа Поханкова (Словакия) с 6:1, 6:2 за 54 минути, след като доминираше изцяло.

В спор за място на финала Янева ще играе с хърватката Леа Бошкович.

С класирането си миналата седмица българката се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на „Ролан Гарос“.