Доротея Вирер обяви края на кариерата си в биатлона

Италианската биатлонистка Доротея Вирер ще прекрати състезателната си кариера след сезон 2025/26, който ще включва и Олимпийските игри в Милано-Кортина. Състезанията по биатлон ще бъдат на домашната арена на Вирер в Антхолц-Антерселва в Южен Тирол.

„Искам да дам всичко от себе си за последен път. Със сигурност ще бъде много вълнуващо“, каза Вирер, цитирана от Chiemgau 24.

35-годишната Вирер е четирикратна световна шампионка. Тя спечели бронзов медал в спринта на Олимпийските игри в Пекин 2022 и бронз в смесената щафета на Олимпийските игри в Сочи 2014 и Пьончан 2018. Вирер е двукратна носителка на Големия кристален глобус.

Снимки: Gettyimages