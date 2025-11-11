Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Доротея Вирер обяви края на кариерата си в биатлона

Доротея Вирер обяви края на кариерата си в биатлона

  • 11 ное 2025 | 18:29
  • 199
  • 0
Доротея Вирер обяви края на кариерата си в биатлона

Италианската биатлонистка Доротея Вирер ще прекрати състезателната си кариера след сезон 2025/26, който ще включва и Олимпийските игри в Милано-Кортина. Състезанията по биатлон ще бъдат на домашната арена на Вирер в Антхолц-Антерселва в Южен Тирол.

„Искам да дам всичко от себе си за последен път. Със сигурност ще бъде много вълнуващо“, каза Вирер, цитирана от Chiemgau 24.

35-годишната Вирер е четирикратна световна шампионка. Тя спечели бронзов медал в спринта на Олимпийските игри в Пекин 2022 и бронз в смесената щафета на Олимпийските игри в Сочи 2014 и Пьончан 2018. Вирер е двукратна носителка на Големия кристален глобус.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Шампионът Флорида спечели като гост на Вегас, Рейнджърс с първа победа у дома

Шампионът Флорида спечели като гост на Вегас, Рейнджърс с първа победа у дома

  • 11 ное 2025 | 12:13
  • 402
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 11 ное 2025 | 07:47
  • 986
  • 0
Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

  • 10 ное 2025 | 23:30
  • 1386
  • 0
13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

  • 10 ное 2025 | 19:04
  • 988
  • 0
19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

  • 10 ное 2025 | 15:07
  • 479
  • 0
Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

  • 10 ное 2025 | 09:46
  • 434
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, първият вече започна

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, първият вече започна

  • 11 ное 2025 | 18:00
  • 3315
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 21616
  • 22
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 25401
  • 53
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 23777
  • 85
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 27832
  • 21
Пуснаха билетите за Монтана - Левски, "сините" фенове ще плащат по-малко от тези на домакините

Пуснаха билетите за Монтана - Левски, "сините" фенове ще плащат по-малко от тези на домакините

  • 11 ное 2025 | 16:52
  • 6911
  • 6