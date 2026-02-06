Ямбол приключи с контролите

ФК Ямбол приключи с контролите по време на зимната подготовка. Тимът изигра 5 приятелски срещи, в които записа 1 победа, 2 равенства и 2 загуби. Победата дойде в последната проверка срещу дубъла на Черноморец (Бургас), равенствата бяха срещу Нефтохимик и ОФК Несебър (двубоят бе прекратен около 75-ата минута), а загубите дойдоха от Спартак (Пловдив) и лидера във Втора лига – Дунав (Русе). С хеттрика си в последния мач Станислав Вълчев на практика стана голмайстор в контролите с 3 попадения, другите 2 гола отбелязаха Добромир Димитров и Иван Тошев.

По време на зимната пауза бяха привлечени Цветелин Радев (защитник), Александър Андонов (нападател) и младият Териан Серкеджиев (крило). От отбора си тръгнаха Петър Принджев (в посока елитния Спартак Варна), вратарят Благой Макенджиев, Димитър Николов, Донислав Бозев, Георги Георгиев и Христомир Иванов. Първият официален мач на тима е за Купата на Аматьорската лига в неделя (8 февруари) от 14:00 часа в Раднево срещу Розова долина (Казанлък).