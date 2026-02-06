Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Ямбол приключи с контролите

Ямбол приключи с контролите

  • 6 фев 2026 | 13:23
  • 187
  • 0
Ямбол приключи с контролите

ФК Ямбол приключи с контролите по време на зимната подготовка. Тимът изигра 5 приятелски срещи, в които записа 1 победа, 2 равенства и 2 загуби. Победата дойде в последната проверка срещу дубъла на Черноморец (Бургас), равенствата бяха срещу Нефтохимик и ОФК Несебър (двубоят бе прекратен около 75-ата минута), а загубите дойдоха от Спартак (Пловдив) и лидера във Втора лига – Дунав (Русе). С хеттрика си в последния мач Станислав Вълчев на практика стана голмайстор в контролите с 3 попадения, другите 2 гола отбелязаха Добромир Димитров и Иван Тошев.

По време на зимната пауза бяха привлечени Цветелин Радев (защитник), Александър Андонов (нападател) и младият Териан Серкеджиев (крило). От отбора си тръгнаха Петър Принджев (в посока елитния Спартак Варна), вратарят Благой Макенджиев, Димитър Николов, Донислав Бозев, Георги Георгиев и Христомир Иванов. Първият официален мач на тима е за Купата на Аматьорската лига в неделя (8 февруари) от 14:00 часа в Раднево срещу Розова долина (Казанлък).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

  • 6 фев 2026 | 10:20
  • 654
  • 0
Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

  • 6 фев 2026 | 10:14
  • 1221
  • 2
Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

  • 6 фев 2026 | 10:12
  • 1232
  • 2
Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

  • 6 фев 2026 | 09:04
  • 1513
  • 4
Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

  • 6 фев 2026 | 09:00
  • 811
  • 0
Теодор Стефанов: Целта е ясна

Теодор Стефанов: Целта е ясна

  • 6 фев 2026 | 08:55
  • 636
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 10782
  • 46
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 8081
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 7667
  • 20
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 13976
  • 68
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 4390
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 8969
  • 5