Контузия извади преждевременно от игра Лука Дончич

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс, след като напусна принудително терена във втората четвърт на мача с Филаделфия снощи, обяви старши треньорът Джей Джей Редик. Официалната позиция на клуба е „болка в левия крак при подбедрицата“. Самата среща завърши при резултат 119:115, а след успеха си Лекърс оглавява Тихоокеанската дивизия с 31 победи и 19 поражения.

Около четири минути преди края на втората четвърт словенският баскетболист трябваше да излезе принудително. Словенският ас започна мача в свой собствен стил, пълнейки коша на противника, но беше спрян от контузията. Особено тревожно е, че не става дума за травма в резултат от удар на противников играч, а по-скоро всичко се е случило по време на някое от действията.

Luka Dončić to T-Mac and Vince Carter yesterday:

“I’ll do some dunks, next games, for you guys.”



Luka tonight:pic.twitter.com/OQgxnbbRRU — NBA Memes (@NBAMemes) February 6, 2026

Дончич разтегна мускул си след пропуснато подаване и като се има предвид, че така и не се завърна в игра, изглежда вероятно контузията да не е невинна. Ако се касае просто за разтегнат мускул, което е най-вероятно според експертите, той ще отсъства от игра от една до три седмици. Но ако става дума за разкъсване на мускулни влакна на левия крак, то вероятно ще излезе от строя до осем седмици.

Като се има предвид гневната реакция на Дончич видяна по телевизията, не би било изненадващо, ако пропусне дългоочаквания Мач на звездите на НБА, който е само след девет дни. Отсъствието му би било огромен удар както за него, така и за феновете, които го избраха като номер 1 във вота. Другата лоша новина е, че по-дълго отсъствие би застрашило и кандидатурата му за желаната награда за най-ценен играч (MVP).

Luka Doncic kicked the scorers table after injuring his hamstring.



He did not return to the game.



pic.twitter.com/zLZWET4E5o — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) February 6, 2026

Иначе Остин Рийвс отбеляза 35 точки, влизайки като резерва, ЛеБрон Джеймс добави 17 точки и 10 асистенции, а Джейк ЛаРавия и Руи Хачимура записаха по 14 точки всеки за Лейкърс, които спечелиха при завръщането си като домакини след 5 победи и 3 загуби капо гости. Дончич напусна терена в края на втората четвърт заради травма на левия крак, след като бе отбелязал 10 точки.

Austin Reaves was HOOPIN' in the @Lakers win!



🏀 35 PTS (12-17 FGM)

🏀 6 REB

🏀 5 3PM pic.twitter.com/hwZd4QYvmI — NBA (@NBA) February 6, 2026

Лос Анджелис Лейкърс навакса 14 точки пасив в третата четвърт и спечели, въпреки че не бе повел нито веднъж до четвъртия период.

Джоел Ембийд реализира 35 точки, а Тайрийз Макси добави 26 точки и 13 асистенции за Филаделфия, чийто тим прекъсна серията си от пет побе