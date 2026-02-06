Популярни
  Sportal.bg
  Барселона
  Ханзи Флик: Продължаваме да работим всеки ден, за да ставаме по-добри

Ханзи Флик: Продължаваме да работим всеки ден, за да ставаме по-добри

  • 6 фев 2026 | 11:40
  • 394
  • 0

Наставникът на Барселона Ханзи Флик беше сред наградените на 78-ата голяма гала на “Мундо Депортиво”, проведена преди дни. Той бе отличен за спечелването на трите трофея в първия си сезон начело на тима. Преди да получи приза си, Флик говори пред изданието и демонстрира амбициите си за настоящата кампания: „Спечелихме първия трофей за сезона – Суперкупата. Беше страхотно срещу Реал Мадрид. Но в крайна сметка ние сме Барса и се борим за всичко. Имаме възможност да се състезаваме за всеки трофей и точно това искаме“.

В това послание за жажда за успехи Ханзи включи и Шампионската лига – единственото отличие, което му се изплъзна преди почти година: „Както казах и миналия сезон, вярвам, че работим, за да ставаме по-добри всеки ден. Трябва да подобрим малките неща, дори и най-дребните, за да можем да напредваме. Разбира се, имаме шансове да спечелим и Шампионската лига. Това е много голяма цел за нас и работим всеки ден за нея. Знам, че феновете ни помагат във всеки мач. Това е добра комбинация, да бъдем всички заедно, и затова се борим за този велик трофей“.

Изключително доволен от живота си в центъра на Барселона и от начина на живот на каталунците, Ханзи има само думи на възхищение: „Барса е дори повече, отколкото си представях. От самото начало имах усещането, че е повече от семейство, и беше така от първия ден. Сега съм тук повече от година и половина. Наистина е невероятно. Хората тук са много мили с нас, така че е фантастично“.

Флик изрази своята благодарност към “Мундо Депортиво” за наградата за най-добър треньор на годината и я посвети на своя щаб: „За мен е удоволствие и съм напълно искрен, като го казвам. В крайна сметка за мен винаги е така: имам фантастичен екип. Моите играчи се справят много добре, но също и целият треньорски щаб около мен. Имаме екип от около 45 или повече души, а най-близките ми треньори са много щастливи, защото всички те са експерти и обичам да работя с тях. Те ми помагат много. Така че тази награда е и за тях“.

С договор до 2027 г. и опция за още една година, както спомена президентът Жоан Лапорта, Флик мисли и в средносрочен план. На въпроса за евентуални трансфери той отговори: „Това, което правим, трябва да бъде интелигентно. В лицето на Деко имам страхотен партньор. Всяко решение взема предвид и финансовото състояние, но преди всичко дали даден играч може да подобри отбора. Дали е добър човек, добър съотборник. Това е, от което се нуждаем: добри хора в този фантастичен отбор“.

