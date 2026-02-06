Алфи Дейвис нападна Усман Нурмагомедов: Прочут измамник, който е хващан с допинг

Усман Нурмагомедов и Алфи Дейвис ще оглавят събитието на PFL в Дубай тази събота.

Шампионът на PFL в лека категория Усман Нурмагомедов е един от най-добрите бойци в организацията, но предстоящият му съперник за титлата, Алфи Дейвис, го обвинява, че постиженията му не са валидни заради наказание за употреба на допинг от времето му в "Bellator".

Нурмагомедов, братовчед на бившия шампион на UFC Хабиб Нурмагомедов, защити титлата си в "Bellator" за втори път, когато победи с решение Брент Примус в Калифорния през 2023 г. Резултатът обаче беше променен на „несъстоял се мач“, след като руснакът даде положителна допинг проба. Усман беше наказан за шест месеца и глобен с 50 000 долара, но не загуби титлата си в "Bellator".

Комисията така и не разкри за кое вещество е дал положителна проба Нурмагомедов, като обяви само, че става дума за „лекарство с рецепта“. Мениджърът на Нурмагомедов, Али Абделазиз, заяви тогава, че боецът е използвал „медикамент за заболяване“, обяснявайки, че „не е анаболен стероид, EPO, хормон на растежа и т.н. Нищо, което подобрява представянето.“

Готов да предизвика Нурмагомедов за трона в лека категория в събота в Дубай, Дейвис не вярва на нито дума от това.

„Много е дразнещо да си чист спортист и да трябва да се справяш с измамници“, заяви Дейвис пред MMA Fighting. „Смятам, че трябва да се въведе доживотна забрана, особено защото става въпрос за бойни спортове. Ако използваш такова външно оръжие, е почти като да носиш меч. Но по същество няма какво да направя по въпроса. Затова се опитвам да не му позволявам да ме притеснява твърде много.“

„Дразни ме, когато хората говорят колко велики са дагестанците“, продължи той. „От наблюденията ми те имат страхотна техника, но от години са известни като измамници със забранени вещества. Това определено ме притеснява, както и фактът, че Усман е смятан за невероятен боец, докато е прочут измамник с допинг. Хората говорят за това кой е най-великият за всички времена, но същевременно ги хващат с допинг. Как можеш да си най-великият в спорт, в който трябва да си чист? Така че, да, това определено ме притеснява, но същевременно няма какво да направя. И не мисля, че това ще му помогне в този мач.“

Дейвис не стига дотам да твърди, че всеки ММА боец от Дагестан е измамник, но казва, че „може да се разбере по кариерите на хората“.

„Например, човекът, с когото се бих последния път, Гаджи Рабаданов, никога не беше нокаутирал никого. И изведнъж е в серия от пет поредни нокаута и изглежда много агресивен“, каза Дейвис. „Когато анализираш кариерите на хората, може да се спори. Например, Пол Хюз се изправи срещу Нурмагомедов в първия мач и Усмар се измори, искаше да се измъкне. Във втория мач се върна и издържа всичките пет рунда, изглеждайки в перфектна форма. Когато правиш такива анализи, можеш да прецениш дали са „на зоб“.“

„Но не мисля, че всички го правят, защото вярвам, че някои хора морално не са съгласни с това. Странно е, защото те са силно религиозни и говорят за неща, които са „харам“, а в същото време взимат стимуланти. За мен това е такова противоречие. Затова мисля, че някои хора морално не биха го направили по тези причини. Малко е странно за мен.“

„Чувствам, че особено през последната година, с всичко, което се случи, и с някои преживявания в живота ми, съм поел по определен път“, продължи той. „Чувствам, че тези момчета, особено с разкритията, мамят от известно време и аз съм този, който трябва да ги накаже за това. Те заслужават да бъдат наказани и аз трябва да накажа Усман. Хващан е преди, така че фактът, че постига всички тези успехи, докато е бил хващан, означава, че аз трябва да го накажа и да се уверя, че чистият спортист ще спечели този път.“

Независимо дали представянето му е подсилено или не, Дейвис е наясно със способностите на Нурмагомедов и знае, че трябва да бъде в абсолютната си най-добра форма, за да напусне клетката на PFL с титлата в Дубай.

„Мисля, че трябва да го притиснеш“, каза Дейвис. „За съжаление, няма как да го надиграеш по точки. Той е умен боец. Много е хитър. Много е добър в „краденето“ на рундове. Смятах, че Пол Хюз спечели първия мач. Беше много оспорван обаче. Във втория мач той се върна и просто крадеше рундовете. Не мога да му позволя да краде рундове. Трябва да го притисна, трябва да му нанеса щети. Така че ще вляза там и ще превърна мача в истинска битка.“

33-годишният англичанин иска да нокаутира Нурмагомедов, но не е сигурен дали издръжливостта на руснака е доказателство за здравата му брадичка или за „неговото EPO“.

„Мисля, че ако го уцеля достатъчно силно, определено имам добър шанс да го нокаутирам“, каза Дейвис. „Но ще видим. Никога не съм го виждал разклатен. Изглежда, че има здрава брадичка. Знам обаче, че се изморява. Но не знаем колко EPO е взимал. Знам, че е на всички тези други неща, така че може и да не е така.“