Хабиб: Усман Нурмагомедов е на едно ниво с Илия Топурия и Арман Царукян

Бившият шампион на UFC Хабиб Нурмагомедов изказа изключително ласкави думи за своя братовчед Усман Нурмагомедов. Според живата легенда на ММА, Усман притежава уменията да се конкурира с елита в лека категория на UFC.

Усман Нурмагомедов ще защитава пояса си в PFL за първи път тази събота, изправяйки се срещу победителя в турнира за 2025 г. Алфи Дейвис в главното събитие на PFL Дубай.

В скорошно интервю за MMA Team Gorilla Fighting, Хабиб заяви, че непобеденият Усман (20-0, 1 NC) вече може да бъде сравняван с двама от най-добрите бойци на UFC в категория до 70 кг. – шампиона Илия Топурия и топ претендента Арман Царукян.

„Имам своето мнение по този въпрос, но не е редно да говоря за UFC, бидейки боец на PFL“, каза Хабиб. „За една година Усман израсна много. Аз самият се боря с него, работя лично. И отстрани погледнато, той е най-малкото на тяхното ниво. Преди година бих казал, че все още трябва да почакаме, но сега той вече е на това ниво. Времето ще покаже.“

През 2025 г. Усман се би и спечели два пъти в PFL, като и двата пъти победи Пол Хюз. Преди това той надделя над Александър Шаблий в последната си изява под знака на Bellator.

Усман Нурмагомедов с нова битка в Дубай в началото на 2026

Следващият му съперник, Алфи „The Axe Man“ Дейвис, има професионален ММА рекорд от 20-5-1. Той е губил само веднъж в клетката на PFL и има статистика 8-1-1 в Белатор. 33-годишният англичанин записа перфектна 2025 година с три победи над Гаджи Рабаданов, Брент Примъс и Клей Колард.

„Това е много оспорван двубой“, коментира Хабиб Нурмагомедов. „Опонентът на Усман е с много неудобен стил. Знаем какво да очакваме, но противникът е бърз и има много нестандартни удари за ММА. Ако работи внимателно, без емоции, Усман трябва да спечели с опит и умения“