Кортни Алекзандър сменя Балкан с Ботев 2012

  • 6 фев 2026 | 10:03
  • 187
  • 0
Американският баскетболист Кортни Алекзандър сменя Балкан (Ботевград) с Ботев 2012, информираха от врачанския клуб на профила си в социалната платформа Фейсбук.

"Да кажем добре дошъл на Кортни Алекзандър ll Пожелаваме му много успехи с екипа на Ботев 2012 Враца", написаха от тима, който играе домакинските си мачове в "Арена Ботевград".

Алекзандър II е американец, роден на 8 май 1997 година. Висок е 202 сантиметра и играе основно на позиция 3/4.   Освен с екипа на Балкан, който носеше от началото на настоящия сезон, той има опит в българското първенство и през 2021/2022 с отбора на Ямбол.

