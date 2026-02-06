Популярни
»
  Sportal.bg
  Тенис
  Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки в Орландо

Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки в Орландо

  • 6 фев 2026 | 08:51
  • 163
  • 0
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Орландо (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4 в схемата, спечелиха без игра след отказ на съперничките им Ема Бургич (Босна и Херцеговина) и Олга Говорцова (Беларус).

В спор за място на финала двете ще играят срещу американките Анна Роджърс и Алана Смит.

Каратанчева има седем титли в кариерата си на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

