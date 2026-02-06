Петър Кюмюрджиев: Няма лесен противник в турнирните двубои

Едноименният тим на Созопол играе утре със Загорец (Нова Загора) в Карнобат. Срещата е четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Подготовката ни премина нормално. Изцяло изпълнихме планираното. Готов сме за пролетния полусезон. Надявам се на успешен старт. Познаваме се отлично със съперника. Няма лесен противник в турнирните двубои. Един мач, който трябва да завърши с победител. Очаквам той да е Созопол“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.