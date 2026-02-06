Вашингтон поднесе изненада срещу Детройт

Вашингтон Уизардс поднесе изненада, побеждавайки лидера в Източната конференция Детройт Пистънс със 126:117 в мач от редовния сезон в НБА

Столичният тим имаше само 10 играчи на разположение заради трансферните сделки в последните часове, но въпреки това стигна до четвърта победа в последните си шест двубоя след серия от девет загуби. С това Уизардс подобриха баланса си до 14-36, докато Пистънс в момента са с 37-13.

Уил Райли реализирайки 20 точки, 6 борби и 5 асистенции за Уизард, а Джъстин Шампани и Тристан Вукчевич отбелязаха по 14 точки. Резервните играчи на донесоха на отбора цели 69 точки.

Кейд Кънингам бе най-резултатен за Пистънс с 30 точки, осем борби и осем асистенции, но отборът от Детройт стреля слабо от тройката - 9/33 или едва 27,3% успеваемост. Джейлън Дърън записа четири точки и три борби за 13 минути на терена, преди да напусне играта поради болки в коляното.

След като изоставаха със 17 точки в третата четвърт, Пистънс успяха да намалят разликата до 112:107 след акция на Дънкан Робинсън за четири точки (попадение с фаул) 4:15 минути преди края. Въпреки това, Кулибали отбеляза тройка от таблото със сирената за край на атаката, увеличавайки преднината до 117:110, след което Детройт вече не успя да обърне резултата.

Сан Антонио Спърс победи Далас Маверикс със 135:123 като гост след 29 точки, 11 борби, 6 асистенции и 3 чадъра на Виктор Уембаняма. Харисън Барнс се включи с 19 точки, а Келдън Джонс реализира 18, а Де'Арън Фокс се отчете със 17 за Спърс, които записаха трети пореден успех в лигата. Звездата на Маверикс Купър Флаг завърши с 32 точки и стана най-младият баскетболист в историята на НБА с 30 и повече точки в четири поредни срещи.

Торонто спечели домакинството си срещу Чикаго със 123:107, а Брандън Инграм отбеляза 22 от своите 33 точки през първото полувреме. Имануел Куикли допринесе с 24 точки за победата на Раптърс, които спечелиха за втори път в последните си три срещи, а Сандро Мамукелашвили и Колин Мъри-Бойлс добавиха по 17 точки. За Чикаго Анфърни Саймънс и Джейдън Айви се отчетоха със съответно 22 и 13 точки, докато Гершон Ябуселе дебютира за Булс с 15 точки и 11 борби, влизайки като резерва.

Хюстън загуби от Шарлът с 99:109 у дома, а новобранецът Кон Кнюпел вкара 24 точки за гостите. ЛаМело Бол добави 20 точки, Майлс Бриджис вкара 18, а Джош Грийн се включи с 14 за Шарлът. Кевин Дюрант реализира 31 точки за Рокетс, докато Джабари Смит-младши се отчете със 17 точки и 7 борби.

Орландо надигра Бруклин със 118:98 като домакин, след като Джейлън Съгс регистрира първия в кариерата си „трипъл-дабъл“. В двубоя от петия си сезон с Меджик Съгс завърши с 15 точки, 11 борби и 11 асистенции, а добави и 4 чадъра и 3 откраднати топки за само 29 минути в игра. Дезмънд Бейн се включи с 23 точки, а Паоло Банкеро отбеляза 22 за Орландо.

В останалите два мача от вечерта в НБА Атланта победи у дома Юта със 121:119, докато Финикс отстъпи при домакинството си на Голдън Стейт с 97:101. Пат Спенсър записа най-доброто постижение в кариерата си от 20 точки, включително 6 тройки, а Уориърс вкараха последните 10 точки, за да преодолеят Сънс.