Александрова стигна полуфиналите в Абу Даби

Втората поставена Екатерина Александрова (Русия) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове WTA 500 в Абу Даби (ОАЕ) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Александрова победи Александра Еала (Филипините) с 6:3, 6:3 за час и 30 минути, за да достигне първия си полуфинал за 2026 година.

В спор за място на финала рускинята ще спори с участващата с "уайлд кард" американка Хейли Баптист, която елиминира петата в схемата Людмила Самсонова (Русия) с 6:2, 4:6, 6:4.

Номер 3 Клара Таусон (Дания) също достигна до полуфиналите след успех над МакКартни Кеслър (САЩ) с 6:3, 6:4.

Следващата й съперничка ще бъде 20-годишната чехкиня Сара Бейлек, която в мач между две квалификантки разгроми Соня Картал (Великобритания) с 6:0, 6:2 и достигна до първи полуфинал в кариерата си.