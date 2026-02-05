Популярни
Третодивизионен отбор в Англия със санкция заради хомофобия

  • 5 фев 2026 | 23:01
Английският футбол бе разтърсен от сериозен скандал, довел до тежко наказание за служител на Рединг от третото ниво във футбола на Острова – Лига 1. Помощник-отговорникът за екипировката на отбора Ричард Боун получи сурова санкция от 6 мача лишаване от права и глоба в размер на около 230 евро заради непристойно поведение.

Причината за наказанието е израз, използван от Боун по време на мача срещу Хъдърсфийлд в началото на сезона. Четвъртият съдия е чул Боун да отправя обиди по адрес на главния арбитър Мат Корлет, за когото е заявил, че би трябвало да свири в аматьорските лиги в Англия. Това било гарнирано и с нецензурен език, поставящ под въпрос хетеросексуалността на рефера.

През декември ФА излезе със становище, че тази реплика нарушава правило, според което Ричард е проявил „некоректно поведение, използвал е обиди и непристойни думи“.

В хода на дисциплинарното производство Ричард Боун е признал вината си, но е заявил, че думите му „не са били насочени към никого конкретно“. Освен паричната глоба и спирането на състезателните права, той е задължен да премине и през специални образователни курсове по темата.

Към момента английският клуб заема 10-о място в класирането на Лига 1. Ричард Боун вече е изтърпял половината от наложеното му наказание и ще пропусне още три мача на своя отбор, а от самия клуб реагираха с позиция относно казуса.

„Футболен клуб Рединг е наясно с инцидента, в който е замесен Ричард Боун, и с последвалото решение, издадено от Футболната асоциация. Клубът уважава и подкрепя резултата от процеса на Регулаторната комисия и признава важността на поддържането на най-високите стандарти на поведение в спорта. Ричард пое отговорност за действията си и сега изпълнява наложените санкции. През цялото това време клубът ще подкрепя Ричард в провеждането на необходимата образователна и рехабилитационна програма с фокус върху ученето, отговорността и личностното развитие. Футболен клуб Рединг остава ангажиран със защитата на ценностите на клуба за всички участници във футбола“, написаха от Рединг.

