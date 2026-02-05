Ню Йорк губи важен гард до края на редовния сезон

Гардът на Ню Йорк Никс Майлс МакБрайд ще претърпи операция в петък за възстановяване на мускулна травма, по-известна като спортна херния. Според информация на Фред Кац и Джеймс Л. Едуардс от The Athletic, МакБрайд може да остане извън игра до началото на плейофите.

МакБрайд пропусна пети пореден мач в сряда в двубоя срещу Денвър Нъгетс.

През настоящия сезон 25-годишният гард записва средно по 12,9 точки (42,0% успеваемост от тройката), 2,6 борби и 2,8 асистенции в 35 мача, от които 14 като титуляр.

Това е петият сезон на МакБрайд с екипа на Никс, след като беше избран под номер 36 в драфта на НБА през 2021 г. от Оклахома Сити Тъндър. Той може да играе както като пойнт гард, така и като стрелящ гард, а в колежанското първенство блестеше с екипа на отбора на Западна Вирджиния.

