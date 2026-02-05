Популярни
  Отборите от Формула 1 вече се настаняват на "Сахир" за двата предсезонни теста

Отборите от Формула 1 вече се настаняват на "Сахир" за двата предсезонни теста

  • 5 фев 2026 | 19:11
  • 111
  • 0

Отборите от Формула 1 вече започнаха да се настанява на пистата „Сахир“, където в рамките на следващите по-малко от две седмици ще се проведат двата официални предсезонните теста преди старта на сезон 2026.

Повечето екипи вече стартираха своята подготовка по време на шейкдаун сесията, която се състоя в Барселона миналата седмица. Сега обаче предстоят и същинските изпитания в Бахрейн.

По-рано днес в официалния профил на пистата „Сахир“ в социалните мрежи беше публикувана снимка, на която се вижда как оборудването на отборите вече е разположено в алеята пред боксовете. Тепърва предстои то да бъде разопаковано от тимовете преди двата предсезонни теста. Първият от тях е предвиден за периода 11-13 февруари, а вторият ще се проведе точно седмица по-късно – от 18 до 20 февруари.

Сезон 2026 във Формула 1 ще стартира с надпреварата за Гран При на Австралия, която е предвидена за 8 март. Календарът отново включва 24 кръга с общо шест спринта, а кампанията ще завърши с Гран При на Абу Даби на 5 декември.

