Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Норвежец почти сигурно е аут от Олимпиадата след падането на "Стелвио" вчера

Норвежец почти сигурно е аут от Олимпиадата след падането на "Стелвио" вчера

  • 5 фев 2026 | 18:46
  • 279
  • 1
Норвежец почти сигурно е аут от Олимпиадата след падането на "Стелвио" вчера

Завръщането на пистата „Стелвио“ за олимпийските състезания е малко вероятно за Фредрик Мьолер, след като норвежецът падна по време на първата тренировка в спускането на Игрите в Милано-Кортина.

Мьолер, който спечели супергигантския слалом от Световната купа в Бормио през 2024 година, беше транспортиран с хеликоптер до болница заради извадено ляво рамо, пише агенция ДПА.

Хеликоптер евакуира норвежки алпиец след падане на тренировка преди Олимпиадата
Хеликоптер евакуира норвежки алпиец след падане на тренировка преди Олимпиадата

25-годишният състезател в алпийските ски вече е обратно в хотела със съотборниците си, които го окуражават, заяви неговият сънародник Адриан Смисет Сейерстед след втората тренировка.

Сейерстед каза, че сега има „малък, малък шанс“ Мьолер да може да се състезава в супергигантския слалом.

Трима италианци в челото във втората тренировка преди олимпийското спускане
Трима италианци в челото във втората тренировка преди олимпийското спускане

„Ако го направи, ще бъда впечатлен. Вече го фиксираха, но рамото му беше напълно извадено“, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Страхотна новина за норвежцитe: Крадецът се уплаши, извини се и върна екипировката

Страхотна новина за норвежцитe: Крадецът се уплаши, извини се и върна екипировката

  • 5 фев 2026 | 16:19
  • 523
  • 0
Мач от олимпийския женски хокеен турнир бе отложен със седмица

Мач от олимпийския женски хокеен турнир бе отложен със седмица

  • 5 фев 2026 | 16:13
  • 625
  • 0
Националът по биатлон Антон Сипанов: Със сигурност има шансове за медал

Националът по биатлон Антон Сипанов: Със сигурност има шансове за медал

  • 5 фев 2026 | 16:04
  • 1407
  • 0
Трима италианци в челото във втората тренировка преди олимпийското спускане

Трима италианци в челото във втората тренировка преди олимпийското спускане

  • 5 фев 2026 | 15:03
  • 766
  • 0
Биатлонистите получиха почивен ден, само Валентина Димитрова тренира индивидуално

Биатлонистите получиха почивен ден, само Валентина Димитрова тренира индивидуално

  • 5 фев 2026 | 14:57
  • 656
  • 0
Яник Синер в нова роля: стана жп кондуктор в Милано преди Зимната олимпиада

Яник Синер в нова роля: стана жп кондуктор в Милано преди Зимната олимпиада

  • 5 фев 2026 | 14:02
  • 653
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 8469
  • 66
Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

  • 5 фев 2026 | 18:38
  • 2740
  • 1
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 19718
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 16327
  • 35
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 10534
  • 36
Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

  • 5 фев 2026 | 19:15
  • 2994
  • 0