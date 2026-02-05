Норвежец почти сигурно е аут от Олимпиадата след падането на "Стелвио" вчера

Завръщането на пистата „Стелвио“ за олимпийските състезания е малко вероятно за Фредрик Мьолер, след като норвежецът падна по време на първата тренировка в спускането на Игрите в Милано-Кортина.

Мьолер, който спечели супергигантския слалом от Световната купа в Бормио през 2024 година, беше транспортиран с хеликоптер до болница заради извадено ляво рамо, пише агенция ДПА.

25-годишният състезател в алпийските ски вече е обратно в хотела със съотборниците си, които го окуражават, заяви неговият сънародник Адриан Смисет Сейерстед след втората тренировка.

Сейерстед каза, че сега има „малък, малък шанс“ Мьолер да може да се състезава в супергигантския слалом.

„Ако го направи, ще бъда впечатлен. Вече го фиксираха, но рамото му беше напълно извадено“, добави той.

