  Милано - Кортина 2026
  3. Хеликоптер евакуира норвежки алпиец след падане на тренировка преди Олимпиадата

Хеликоптер евакуира норвежки алпиец след падане на тренировка преди Олимпиадата

  • 4 фев 2026 | 16:42
  • 166
  • 0
Хеликоптер евакуира норвежки алпиец след падане на тренировка преди Олимпиадата

Норвежкият състезател по ски алпийски дисциплини Фредрик Мьолер беше евакуиран от пистата с хеликоптер, след като падна по време на тренировка по спускане преди Олимпийските игри в Милано-Кортина, съобщи норвежката телевизия NRK.

Спортистът е получил контузия на рамото и е в съзнание.

През декември Мьолер беше транспортиран до болница с хеликоптер след падане по време на старта от Световната купа във Вал Гардена (Италия). 25-годишният норвежец получи различни травми, сред които два счупени зъба.

Норвежците, които обичайно са сред водещите в мъжките алпийски дисциплини, вече загубиха Александер Омод Килде, който не успя да се възстанови напълно навреме за най-голямото спортно събитие.

Игрите в Милано-Кортина 2026 ще бъдат открити на 6 февруари и ще продължат до 22 февруари. Състезанието в спускането при мъжете е насрочено за 7 февруари в Бормио.

