Хеликоптер евакуира норвежки алпиец след падане на тренировка преди Олимпиадата

Норвежкият състезател по ски алпийски дисциплини Фредрик Мьолер беше евакуиран от пистата с хеликоптер, след като падна по време на тренировка по спускане преди Олимпийските игри в Милано-Кортина, съобщи норвежката телевизия NRK.

Спортистът е получил контузия на рамото и е в съзнание.

Fredrik Moeller 🇳🇴 jako pierwszy nie ukończył treningu w zjeździe. Zawodnik sam wstał, więc miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało



📹Europsort pic.twitter.com/yI35sXPGIw — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) February 4, 2026

През декември Мьолер беше транспортиран до болница с хеликоптер след падане по време на старта от Световната купа във Вал Гардена (Италия). 25-годишният норвежец получи различни травми, сред които два счупени зъба.

Норвежците, които обичайно са сред водещите в мъжките алпийски дисциплини, вече загубиха Александер Омод Килде, който не успя да се възстанови напълно навреме за най-голямото спортно събитие.

Игрите в Милано-Кортина 2026 ще бъдат открити на 6 февруари и ще продължат до 22 февруари. Състезанието в спускането при мъжете е насрочено за 7 февруари в Бормио.