Трима италианци в челото във втората тренировка преди олимпийското спускане

  • 5 фев 2026 | 15:03
Трима представители на домакините заеха първите три позиции във втората тренировка преди мъжкото спускане от програмата на започващите утре Олимпийски игри в Милано – Кортина.

Най-бърз с време от 1:52.85 на пистата „Стелвио“ в Бормио беше Матиа Касе, който обаче постигна своя резултат, пропускайки една от вратите по трасето. Така реално над всички беше Флориан Шайдер, който завърши на 0.45 зад Касе, но мина през всички врати. Тройката с пасив от 0.42 спрямо Шайдер оформи новата звезда на италианците в скоростните дисциплини Джовани Францони.

Двамата французи Мексенс Музатон и Нилс Алегр се класираха четвърти и пети преди Алекси Моне от Швейцария. Кристоф Инерхофер (Италия), Миха Хробат (Словения), Нилс Хинтерман (Швейцария) и Камерън Алекзандър (Канада) допълниха челната десетка.

Днешната тренировка беше решаваща и за това кой ще заеме последното място в състава на Швейцария в съботното спускане. Както е известно всяка нация има правото на четирима участници, а в Швейцария сигурни са Марко Одермат, световният шампион Франьо фон Алмен и Моне. За последното място се бореха Хинтерман и Стефан Рожентен, като по-бърз от двамата беше Хинтерман. На старта в събота обаче ще застане Рожентен, тъй като той беше по-бърз в определения от треньорите на Швейцария сектор от трасето по „Стелвио“.

Днес имаше само едно падане, дело на австриеца Даниел Хеметсбергер, който допусна неточност на влизането в един десен завой и се озова на земята, като след удара с колчетата, маркиращи вратата, неговата каска дори падна. За щастие Хеметсберг се размина само с окървавен нос, но нищо повече.

По програма подготовката за спускането в събота трябва да продължи утре с още една тренировка, но е много вероятно тя да бъде отменена. Причината няма да е свързана с метеорологичните условия, а с факта, че вече имаше две успешни тренировки и организаторите не смятат за нужно състезателите да рискуват здравето си в още едно тренировъчно спускане на една от най-опасните писти в света.

Снимки: Gettyimages

