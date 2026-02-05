Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Кристина Гунчева на 1/4-финал за Купата на CEV

Кристина Гунчева на 1/4-финал за Купата на CEV

  • 5 фев 2026 | 18:19
  • 307
  • 0
Кристина Гунчева на 1/4-финал за Купата на CEV

Българската разпределителка Кристина Гунчева и тимът на КСО Волунтари 2005 се класираха за четвъртфиналите на втория по сила европейски турнир - Купата на CEV. Волейболистките на Джовани Капрара се наложиха над полския МОЙА Радомка Радом с 3:1 (25:23, 25:19, 27:29, 25:18) във втория осминафинал на надпреварата.

Гунчева бе титулярен плеймейкър за Волунтари, като завърши с 3 точки (1 блокада, 67% атака).

На четвъртфиналите за КСО Волунтари 2005 предстои "румънско дерби" с отпадналия от Шампионската лига румънски гранд КС Волей Алба Блаж, като първата среща ще е в Блаж на 19 февруари.

