Кристина Гунчева на 1/4-финал за Купата на CEV

Българската разпределителка Кристина Гунчева и тимът на КСО Волунтари 2005 се класираха за четвъртфиналите на втория по сила европейски турнир - Купата на CEV. Волейболистките на Джовани Капрара се наложиха над полския МОЙА Радомка Радом с 3:1 (25:23, 25:19, 27:29, 25:18) във втория осминафинал на надпреварата.

Гунчева бе титулярен плеймейкър за Волунтари, като завърши с 3 точки (1 блокада, 67% атака).

На четвъртфиналите за КСО Волунтари 2005 предстои "румънско дерби" с отпадналия от Шампионската лига румънски гранд КС Волей Алба Блаж, като първата среща ще е в Блаж на 19 февруари.