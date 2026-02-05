Популярни
Преизбраха президента на ATP за нов мандат

  • 5 фев 2026 | 17:55
  • 564
  • 0
Андреа Гауденци бе преизбран на поста президент на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), обявиха от организацията. Италианецът, бивш състезател, ръководи мъжката федерация от 2020 насам и за този период наградните фондове скочиха с близо 100 милиона долара до 269.6 милиона за 2025.

За разлика от настоящите професионални тенисисти, Гауденци подкрепя разширяването на календара с нови и нови турнири. Той заяви, че играчите са независими и могат сами да определят кога да играят.

"Сред големите ни постижения е това, че спортът ни седи върху най-стабилната основа в историята. Бележим рекорден финансов ръст, което говори достатъчно за потенциала на нашия спорт. Трябва да продължаваме напред", заяви Гауденци, цитиран от Ройтерс.

