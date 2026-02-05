Преизбраха президента на ATP за нов мандат

Андреа Гауденци бе преизбран на поста президент на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), обявиха от организацията. Италианецът, бивш състезател, ръководи мъжката федерация от 2020 насам и за този период наградните фондове скочиха с близо 100 милиона долара до 269.6 милиона за 2025.

За разлика от настоящите професионални тенисисти, Гауденци подкрепя разширяването на календара с нови и нови турнири. Той заяви, че играчите са независими и могат сами да определят кога да играят.

"Сред големите ни постижения е това, че спортът ни седи върху най-стабилната основа в историята. Бележим рекорден финансов ръст, което говори достатъчно за потенциала на нашия спорт. Трябва да продължаваме напред", заяви Гауденци, цитиран от Ройтерс.