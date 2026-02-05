Сабаленка пропуска турнира в Доха

Финалстката на Откритото първенство на Австралия по тенис Арина Сабаленка (Беларус) се оттегли от участие на турнира в катарската столица Доха, присъединявайки се към редица известни имена, който също ще пропуснат надпреварата, пише express.co.uk.

Сабаленка реши да си вземе допълнително време за почивка и възстановяване след първия турнир от Големия шлем за годината. Това ще направи Ига Швьонтек №2 в световната ранглиста и ще ѝ донесе първо място в схемата в Доха. Пътят на полякинята се отвори значително, тъй като американката Джесика Пегула също се оттегли от турнира.

Миналата година Арина Сабаленка беше елиминирана във втория кръг от Екатерина Александрова и не защитава значителни точки за ранглистата в Доха. Очаква се тя да се включи в надпреварата в Дубай след 15 февруари.

Междувременно Наоми Осака (Япония) също няма да се състезава в Катар, отсъствията на Мадисън Кийс и Ива Йович бяха потвърдени поради нежелание да рискуват физическото си състояние или промени в програмата им, а украинката Марта Косюк беше принудена да се оттегли, тъй като продължава възстановяването си от контузия.

Снимки: Gettyimages