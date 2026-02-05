Новият треньор на Пиза и Божинов: Няма да правя промени, отборът е добър и има силни играчи

Новият наставник на Пиза Оскар Хилемарк даде първата си пресконференция, откакто пое тима на Росен Божинов през тази седмица. Той увери, че засега няма да променя схемата на тима 3-5-2, добавяйки, че е сигурен в качествата на своите играчи преди утрешния си дебют в гостуването на последния в класирането Верона, който също е с нов треньор.

“Горд съм да бъда тук. Клубът е пълен с хора, които ги е грижа за тима и града. Все още не съм говорил с Алберто Джилардино, който е страхотен. Може би ще му се обадя през следващите дни. Искам да прекарам години тук, но сега се нуждаем от точки. Единствената ни цел е да останем в елита. Знам, че има съмнения и въпросителни около мен. Изминал съм дълъг път заедно с моя щаб, като съм участвал и в Лига Европа, играейки срещу Тотнъм, Ница и Рома. Сега трябва да сме смирени, като аз лично съм много спокоен. Още утре ще ме видите начело на тима, като вече водих три тренировки. През тези дни исках да изпратя послание: трябва да вкараме първия си гол.

Да, ще запазя защитата с трима играчи, като тя ще бъде такава и утре. Отборът е добър и има силни футболисти, така че няма да правя промени. Съставът е фантастичен, никога не съм тренирал толкова много играчи. Но атмосферата е позитивна и няма никакви проблеми. Новите попълнения са качествени футболисти, но трябва да се трудят. Утре няма да сме перфектни във всяка фаза, но искам да видя задружен отбор. Трябва да се фокусираме в защита, статичните положения и първия пас, след като си върнем топката”, коментира Хилемарк.

