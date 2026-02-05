Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  4. Канадец стана MVP на кръга в Евролигата и записа името си в историята

Канадец стана MVP на кръга в Евролигата и записа името си в историята

  • 5 фев 2026 | 18:00
  • 268
  • 0
Канадец стана MVP на кръга в Евролигата и записа името си в историята

Мфионду Кабенгеле продължава да впечатлява в дебютния си сезон в Евролигата. Центърът на Дубай записа още едно доминантно представяне, извеждайки отбора си до победа със 108:98 срещу Олимпиакос след продължение. Това бе първият мач в историята на клуба, който се реши в допълнително време.

Кабенгеле бе избран за MVP на 26-ия кръг, постигайки КПД 30 – най-високият рейтинг сред играчите от спечелилите срещите си в кръга отбори. Той отбеляза 21 точки и овладя 14 борби, стреляйки с изключителна ефективност, като добави към личната си статистика още 2 асистенции и 1 открадната топка.

За първи път в кариерата си той печели тази награда, вписвайки се в историята като първият играч на Дубай, който постига това и едва вторият канадец след Кевин Пангос.

Снимки: Gettyimages

