Канадец стана MVP на кръга в Евролигата и записа името си в историята

Мфионду Кабенгеле продължава да впечатлява в дебютния си сезон в Евролигата. Центърът на Дубай записа още едно доминантно представяне, извеждайки отбора си до победа със 108:98 срещу Олимпиакос след продължение. Това бе първият мач в историята на клуба, който се реши в допълнително време.

Кабенгеле бе избран за MVP на 26-ия кръг, постигайки КПД 30 – най-високият рейтинг сред играчите от спечелилите срещите си в кръга отбори. Той отбеляза 21 точки и овладя 14 борби, стреляйки с изключителна ефективност, като добави към личната си статистика още 2 асистенции и 1 открадната топка.

He just keeps staking his claim 🫀



Mfiondu Kabengele stays dominant, claims the Round 26 MVP, and powers his squad to a massive home win!



‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/AVAuSwV7Hn — EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2026

За първи път в кариерата си той печели тази награда, вписвайки се в историята като първият играч на Дубай, който постига това и едва вторият канадец след Кевин Пангос.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages