  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов: Не съжалявам за избора си да играя в Локомотив! Знаех, че ще бъде тежко

Мони Николов: Не съжалявам за избора си да играя в Локомотив! Знаех, че ще бъде тежко

  • 5 фев 2026 | 16:10
  • 3892
  • 2

Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов и разпределител на Локомотив (Новосибирск) даде интервю за известния влогър “Фанат Волейбола”, в което говори за избора да играе в Русия, за приспособяването си в местната Суперлига, за разбирателството си с Пламен Константинов и още неща свързани с волейбол в Русия.

“Не съжалявам за избора си да играя в Локомотив (Новосибирск) в Русия. Знаех, че ще бъде тежко. Това е много сложна лига за игра, заради дългите пътувания и часовите пояси. Но смятам, че това за мен е много добър първи опит в професионална лига за мен. Смятам, че след първия ми сезон може да стане само по-леко”, категоричен е Мони Николов.

“След един мач на Локомотив от Уфа до Москва пътувахме с влак. Бяхме заедно с отбора цели 24 часа. Смятам, че определено се сближихме. Имам предвид, че ние разговаряхме на практика постоянно през цялото време, в което пътешествахме. Това е част от играта и за мен бе приятно да съм по-дълго време с тима ми”, добави 19-годишният разпределител на националния отбор ан България.

“Разбира се, винаги се опитвам да следвам указанията дадени ми от Пламен Константинов. Треньорът винаги знае по-добре. Той е в тази лига от 10 години, така че, разбира се, той знае най-добре. Аз му се доверявам напълно за всичко. Разбира се, има някои ситуации, в които може да импровизирам и правя това, което трябва. Може би е нестандартно мое решение, но в 95% от ситуациите се опитваме да играем заедно и да победим съвместно”, добави Николов.

“Интересно ми е да наблюдавам играта на Константин Абаев от Зенит (Казан). Може би най-добрият разпределител. Той играе много бързо и винаги е много трудно да се играе срещу него. Павел Панков от Динамо (Москва) също е много добър и има много силен начален удар. Харесва ми агресивната му игра и смятам, че той подобрява много играта на своя отбор. Харесва ми и разпределителят на Белогорие (б.р. Роман Порошин). И той бие много добър сервис. Смятам, че първите 5/6 отбора в Суперлигата на Русия имат най-добрите разпределители”, смята още Мони Николов.

През 2023 година Симеон Николов и България игра финал на Европейското първенство за младежи до 20 години. Кои от тези играчи, според теб биха могли да играят в Суперлигата на Русия?

“Не всеки играч може да играе в Русия. Смятам, че Русия е много специфична лига, защото ако вие сте недостатъчно силен физически, то ти няма да се справяш по-най-добрия начин. Смятам, че има 2/3-ма от тези български волейболисти, които могат да играят тук, но смятам, че други биха играла по-добре в Европа”, добави Мони Николов.

Кой ще победи ако си представим, че може да се играе такъв мач: Локомотив със Сам Деру и Мони Николов срещу България с Мони Николов?

“Ще има тайбрек, а в тайбрека всичко се случва!”

