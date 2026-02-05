Уест Хам може да уволни Нуно Еспирито Санто без да му плати нито паунд компенсация

Ръководството на Уест Хам може да уволни настоящия мениджър на тима Нуно Еспирито Санто без да му плати нито паунд обезщетение, но само при положение, че лондончани се простят с Премиър лийг в края на сезона, информира вестник “Сън”. Португалецът подписа договор за три години в края на септември с “чуковете”, когато замени Греъм Потър. Представянето на тима не се подобри драстично след идването на бившия наставник на Нотингам Форест, а Уест Хам е постигнал едва четири победи в 19 двубоя под негово ръководство, завършвайки наравно в пет срещи и губейки цели десет двубоя.

Уест Хам се подсили в отбрана с надеждата за спасение

Най-драматично е била приета загубата от Уулвърхамптън с 3:0 през януари, но дори тогава шефовете на тима не са имали истинско намерение да го уволнят, продължавайки да хранят надежди, че именно той ще успее да спаси лондончани. “Чуковете продължават да са в зоната на изпадащите с 20 точки, а Нотингам Форест, бившият тим на Нуно Еспирито Санто, заема спасителната 17-а позиция с 6 точки повече.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages