Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Уест Хам се подсили в отбрана с надеждата за спасение

Уест Хам се подсили в отбрана с надеждата за спасение

  • 3 фев 2026 | 11:17
  • 202
  • 0

От Уест Хам официално обявиха привличането на Алекс Дисаси. Френският бранител пристига на “Лондон Стейдиъм” от Челси с наем до края на сезона. “Чуковете” нямат допълнителни или задължителни опции за откупуването на бранителя, но ще платят 2 милиона евро за трансфера. Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто имаше спешна нужда от подсилване в отбрана. Тимът му е отборът, който е допуснал най-много голове от началото на сезона. Челси привлече Аксел Дисаси от Монако за 45 милиона евро през лятото на 2023 година, но той така и не успя да се утвърди в тима, а през миналата кампания бе пратен под наем в Астън Вила. Сега Дисаси ще доиграе сезона в Уест Хам, а през лятото ще стане свободен агент, тъй като договорът му свършва.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул обяви официално сделката за един от най-перспективните бранители в Европа

Ливърпул обяви официално сделката за един от най-перспективните бранители в Европа

  • 3 фев 2026 | 10:06
  • 1996
  • 0
Болоня се кани да откаже Милан от битката за Скудетото

Болоня се кани да откаже Милан от битката за Скудетото

  • 3 фев 2026 | 08:01
  • 3031
  • 0
Може ли екзекуторът на Реал Мадрид да вземе скалпа и на Барселона?

Може ли екзекуторът на Реал Мадрид да вземе скалпа и на Барселона?

  • 3 фев 2026 | 07:33
  • 6782
  • 4
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 6174
  • 9
Ламин Ямал изравни постижение на Марадона в Барселона

Ламин Ямал изравни постижение на Марадона в Барселона

  • 3 фев 2026 | 06:33
  • 3740
  • 4
Спрягат Чаби Алонсо като вариант за заместник на Гуардиола

Спрягат Чаби Алонсо като вариант за заместник на Гуардиола

  • 3 фев 2026 | 05:59
  • 5562
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 41
  • 0
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 14628
  • 86
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 1522
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 6174
  • 9
Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

  • 3 фев 2026 | 00:05
  • 116351
  • 21
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 5065
  • 2