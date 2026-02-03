Уест Хам се подсили в отбрана с надеждата за спасение

От Уест Хам официално обявиха привличането на Алекс Дисаси. Френският бранител пристига на “Лондон Стейдиъм” от Челси с наем до края на сезона. “Чуковете” нямат допълнителни или задължителни опции за откупуването на бранителя, но ще платят 2 милиона евро за трансфера. Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто имаше спешна нужда от подсилване в отбрана. Тимът му е отборът, който е допуснал най-много голове от началото на сезона. Челси привлече Аксел Дисаси от Монако за 45 милиона евро през лятото на 2023 година, но той така и не успя да се утвърди в тима, а през миналата кампания бе пратен под наем в Астън Вила. Сега Дисаси ще доиграе сезона в Уест Хам, а през лятото ще стане свободен агент, тъй като договорът му свършва.

Снимки: Gettyimages