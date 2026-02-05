Зала "София" ще посрещне Държавното по борба в три възрастови групи

Столичната зала "София" ще посрещне държавния шампионат по борба в три възрастови групи следващата седмица, съобщават от федерацията. Надпреварата е от 11 до 15 февруари и ще бъде за юноши и девойки, момичета и момичета, първа група, както и за деца.

Схватките ще бъдат на 4 тепиха. А всички състезатели ще бъдат настанени в парк-хотел "Москва". С това първенство ще бъде закрит зимният сезон.

Кантарът и жребият за първата възраст – юноши и девойки, свободен стил ще бъде на 10 февруари, вторник, от 17 часа в зала "София". Схватките стартират от 10 часа, а входът за зрители е свободен.