Шумахер след първия си тест на овал: Достигнах до лимита доста бързо

Вчера Мик Шумахер направи своя първи тест на овална писта преди дебютния си сезон в Индикар, където той ще се състезава за отбора на Рейхал Летерман Ланиган Рейсинг.

Бившият пилот във Формула 1 направи първите си обиколки в изцяло новата за него обстановка на овала в Хоумстед-Маями, който е с дължина от 1.5 мили. Той има вираж от между 18 и 20 градуса в завоите и 4 градуса на правите.

Шумахер направи общо 97 обиколки в рамките на тестовия си ден, в които изпробва най-различни настройки на своята кола. Той буквално е усетил двете крайности на баланса и обясни, че се е почувствал по-сигурно с кола с недозавиване.

Oval milestone ✅@MickSchumacher completed his first INDYCAR test on an oval today in Miami. pic.twitter.com/pZ6Jy6dXA1 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) February 4, 2026

„Достигнах до лимита доста бързо. В началото колата беше доста високо и съответно колата се движеше доста, задницата беше нестабилна. А след това, след като направихме промените, започнах да усещам недозавиване. Като цяло смятам, че усетих двете крайности. Имах недозавиване, голямо недозавиване, както и обратното, което беше добре за мен да го усетя, за да разбера как се държи колата в тези моменти.



„Ако не други, поне сега съм по-уверен и се чувствам по-добре. Естествено комфортът с недозавиването беше по-голям, тъй като то ми дава малко повече сигурност и безопасност, когато карам. Сега трябва да разбера с какво мога да карам, как се чувствам комфортно и да разбера какви настройки ми допадат. Смятам, че днес постигнах много“, коментира германецът.

Снимки: NTT IndyCar Series