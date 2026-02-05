Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Гьозтепе официално обяви привличането на Филип Кръстев. Българският национал ще играе в Измир под наем от Ломел, като "жълто-червените" ще имат опция да го откупят през лятото. През първата част от полусезона Кръстев игра като преотстъпен в Оксфорд Юнайтед, а сега се събира със Станимир Стоилов. Двамата работиха заедно и в Левски преди няколко години.

Ето какво пишат от Гьозтепе:

Постигнато е споразумение с професионалния футболист Филип Кръстев и неговия клуб "Ломмел" за наем на играча до края на сезон 2025/2026 с възможност за покупка.

Добре дошъл в нашето семейство, Филип Кръстев!

Пожелаваме ви успешно и незабравимо пътешествие с нашия славен клуб.