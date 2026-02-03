Популярни
Лудогорец повали Левски и грабна Суперкупата - на живо с награждаването на разградчани и коментара на Нико Петров и Светльо Дяков
  3. Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

  • 3 фев 2026 | 19:49
  • 8360
  • 14
Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

Гьозтепе е постигнал предварително споразумение с Филип Кръстев, който игра за Оксфорд Юнайтед през първия полусезон, съобщи в профила си в социалните мрежи журналистът Орчун Актен.

24-годишният български национал е собственост на корпорацията "Сити Футбол Груп“, като договорът му е с белгийския втородивизионен Ломел Юнайтед, също част от групата. Сега преотстъпването в английския Оксфорд Юнайтед ще бъде прекратено и ще бъде подписан нов договор за отдаване в турския тим, където старши треньор е българския специалист Станимир Стоилов.

„Жълто-черните“ от Оксфорд в момента са на 23-о място във второто ниво в Англия. За този тим юношата на Славия има 16 мача, в които е вкарал 1 гол и е записал една асистенция. След смяната на треньора в Оксфорд обаче той не е влизал в игра. Турският журналист също така заяви, че Кръстев има постигната договорка за личните си условия и сделката в посока Гьозтепе вероятно ще бъде оформена и официализирана бързо.

Стоилов познава много добре качествата на полузащитник, тъй като двамата работиха заедно в съвместния им период в Левски. Също така, българският специалист няколко пъти е казвал на пресконференциите, че има нужда от повече креативност в предни позиции. Пристигането на Кръстев е ход в тази посока, тъй като силата му е като плеймейкър зад централния нападател.

