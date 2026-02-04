Кръстев в Гьозтепе под наем с опция за закупуване

Трансферът на Филип Кръстев от Ломел в Гьозтепе ще бъде под наем до края на сезона през юни и опция за закупуване на правата му, обяви Орчун Актен в социалните мрежи. Същият журналист обяви вчера първи за преминаването на българския национал в елитния турски тим, където треньор е Станимир Стоилов.

Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

Кръстев е собственост на компанията "Сити Футбол Груп" и с футболен договор с белгийския Ломел, част от структурата, която го праща под наем вече в седми отбор. Сега обаче той може да стане постоянна част от "жълто-червените" от Измир, но трябва да заслужи доверието на Стоилов и на спортно-техническото ръководство. Очакванията са Фуфу да пристигне днес в Измир, за да финализира договора си под наем.

Göztepe’de Filip Krastev’in transferi satın alma opsiyonlu kiralık şeklinde olacak.



Stoilov’un onay vermesi durumunda sezon sonunda kalıcı transferi gerçekleşecek. pic.twitter.com/JZmu6ReiwL — Orçun Akten (@OrcunAkten) February 4, 2026

След като беше трансфериран от Славия през 2020 година, кариерата на халфа мина през Ломел, Троа, Камбуур, Цволе, Левски, ФК Лос Анджелис и в момента Оксфорд Юнайтед в Чемпиъншип. Филип Кръстев и Мъри Стоилов работиха заедно на "Герена" през 2022 и 2023 г.